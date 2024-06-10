Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Париже-2024 перенесли из-за разлива Сены

Теги плавание открытие Париж-2024 Водные виды

Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Париже-2024 перенесли.

Главная причина – сильные дожди, из-за которых разлилась река Сена.

Власти города опасаются, что дожди могут перегрузить канализационную систему Парижа. Уровень воды в Сене поднялся до 349 кубометров, а желаемые значения для проведения турнира – 100 кубометров.

Репетиция церемонии открытия Игр, которая пройдет на Сене, перенесена на 17 июня.

Около 1,4 миллиарда евро было потрачено французскими властями на модернизацию очистных сооружений и сооружений для ливневой канализации вокруг Парижа, чтобы уменьшить количество неочищенных фекалий, попадающих в реку и ее главный приток Марну.

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