Журова о россиянах на ОИ-2024: «На их месте я бы не поехала. Им нужно за всем следить – не дай бог что-то подмешали, подкинули»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Единоборства

Светлана Журова назвала риски для россиян в случае поездки на Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Если бы я была на их месте, я, конечно, этого не хочу, но я бы не поехала. Могут же быть и провокации. Будет настолько нервная обстановка, я даже не представляю, как они будут думать о спорте. Им нужно за всем следить – не дай бог что-то подмешали, подкинули. Причем они там будут одни.

Даже когда были сложные ситуации на Олимпиадах ранее, специально обученные сотрудники отслеживали все это. Там этому спортсмену за всеми провокациями придется следить самому. Придется кого-то нанять, чтобы хоть как-то снизить этот градус напряжения.

Российским спортсменам будет там очень тяжело, поэтому президент и говорил, что это на их усмотрение. Давление будет колоссальным. Никто ж не будет потом говорить, мол, ты не выиграл, потому что на тебя давили. Никто ж не пожалеет, не посочувствует, ты же поехал, значит, взвесил все за и против.

Франция точно не будет добра к нашим спортсменам. Уже картинка рисуется, как все это будет. Именно поэтому говорили о том, что спортсмен должен десять раз подумать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

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14 комментариев
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очень жаль, что за тебя, крысу, болел
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Помешали и подкинули это скорее про депутатов, вечно всякую хрень несут
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Я даже не хочу это никак комментировать. Очередная мерзость по методичке 🤮
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Россия сама еще от допинга не очистилась 2014 г. который ПУТЛЕР ВСЕЙ СТРАНЕ устроил!
Вы, Светлана олимпийская чемпионка, не позорьтесь!
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Уровень мышления - Мрак без света в конце туннеля
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А что, дедушка Валиевой поехал в составе делегации кондитером? Почему опасается, что подмешают?)
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Да-да, конечно, сейчас уже всё, что угодно, можешь говорить, лишь бы колебаться с линией партии
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Наташка-депутат с вечно длинными волосами как всегда несет ахинею…
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а ведь когда-то все были так рады твоей победе на олимпиаде
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Вообще забавно будет посмотреть на все эти провокации ,подмешивания.Как будет мотивироваться элементарная диарея,в какой словесный понос все это будет выливаться,нашими СМИ.По отношению к русским,те кто там ничего не изменилось,может со спортсменами по другому..Ну а госпожа журова эту ситуацию в 101 раз декларирует..Чего об этом персонаже то..
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Эх, тяжело, наверное, постоянно жить с ощущением, что весь мир спит и видит, как бы сделать тебе бяку. Мысль о том, что ты, как тот «неуловимый Джо» из анекдота, видимо, не приходит в их головы.
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Да ты и не поедешь…
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Из депутатского кресла, да на олимпиаду? Нет уж, простите
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Главное не кушать никаких десертов.
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