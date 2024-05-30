Журова о россиянах на ОИ-2024: «На их месте я бы не поехала. Им нужно за всем следить – не дай бог что-то подмешали, подкинули»

Светлана Журова назвала риски для россиян в случае поездки на Олимпиаду-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Если бы я была на их месте, я, конечно, этого не хочу, но я бы не поехала. Могут же быть и провокации. Будет настолько нервная обстановка, я даже не представляю, как они будут думать о спорте. Им нужно за всем следить – не дай бог что-то подмешали, подкинули. Причем они там будут одни.

Даже когда были сложные ситуации на Олимпиадах ранее, специально обученные сотрудники отслеживали все это. Там этому спортсмену за всеми провокациями придется следить самому. Придется кого-то нанять, чтобы хоть как-то снизить этот градус напряжения.



Российским спортсменам будет там очень тяжело, поэтому президент и говорил, что это на их усмотрение. Давление будет колоссальным. Никто ж не будет потом говорить, мол, ты не выиграл, потому что на тебя давили. Никто ж не пожалеет, не посочувствует, ты же поехал, значит, взвесил все за и против.

Франция точно не будет добра к нашим спортсменам. Уже картинка рисуется, как все это будет. Именно поэтому говорили о том, что спортсмен должен десять раз подумать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Можно ли пропустить Олимпиаду из-за Георгиевской ленты? Она и правда запрещена – вот все критерии от МОК