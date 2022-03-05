Китайский пловец Сунь Ян проиграл апелляцию по делу о допинговой дисквалификации

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию китайского пловца Сунь Яна по делу о допинговой дисквалификации.

Арбитры постановили, что вердикт, ранее вынесенный Спортивным арбитражным судом (CAS), не противоречит основополагающим принципам правовой системы, а право спортсмена быть заслушанным в ходе разбирательств не было нарушено.

В 2020 году Сунь Ян был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля. Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, и срок был сокращен до 4 лет.

Сунь Ян – трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Его дисквалификация отсчитывается от 28 февраля 2020 года.

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