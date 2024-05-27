Пловец Сомов: «Мне помогает Пьянки Гибсон, у нас своя система тренировок. В прошлом он пловец, а сейчас у него своя компания Aquabred»

Теги плавание сборная России Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов рассказал о необычной системе спортивной подготовки.

Россиянин Сомов живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России.

– При этом ты тренируешься не у топ-тренера и не в группе, а один.

– Почти. Группы действительно нет, но мне помогает Пьянки Гибсон. И у нас своя система тренировок. Пьянки – черный мужик из Окленда, ему 32. В прошлом пловец, а сейчас у него своя компания – Aquabred. Это что-то типа фитнеса в воде – там и байк в бассейне, и тредмил. Много работы с весами – с теми же жилетами. 

Мы сошлись на том, что плавать нужно меньше (фокусироваться на технике после 3 км невозможно, она распадается), но с большим качеством. Плюс свои фишки. Вот представь, что ты работаешь в горячем бассейне. Пульс будет подниматься гораздо быстрее. То есть, можно залезть в высокую зону сильно раньше, не выкладываясь и не убивая свои мышцы. 

Или я часто кручу байк в бассейне. Идея в том, что давление под водой гораздо выше, и все, что ты делаешь, умножается в несколько раз. Байк тоже дает нагрузку на организм, но он не убивает твою нервную систему. Делать миллиард монотонных повторений брассом или кролем тяжело психологически. Да и ускорения подряд – сложно.

Зато спринтануть на байке, а потом брассом – вполне реально. Для организма это точно такая же нагрузка, но вот для мозга – куда экологичнее.

Детей я тоже тренирую примерно по такой, скажем так, спринтерской системе, – рассказал Сомов в интервью Sports.

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10 комментариев
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Тот редкий случай, когда пьянки помогают
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В России давно все знаю что пьянки помогают.
Иностранцы интеллигентно называют это корпоративами.
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Пьянки ему помогают? По моему у него Аква бред :)))
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Какой матери?
Парижской...Богоматери.
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Чёрный мужик)))
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Пьянка с выведенной водой🙂
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Ответ Джанлука Нальюка
Тот редкий случай, когда пьянки помогают
Ничего не редкий - после одного холодного февральского утра нам всем только пьянки и помогают
+3
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Ответ ta-tosha
Пьянки ему помогают? По моему у него Аква бред :)))
Пьянки - это имя если что.
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