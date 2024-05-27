Пловец Сомов о том, что установил рекорд России в США: «Скорее всего, засчитан не будет. По правилам побить его можно либо в России, либо выступая за команду»

Теги плавание чемпионат России сборная России ВФП Анастасия Кирпичникова Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов заявил, что его рекорд России могут не ратифицировать.

Россиянин Сомов живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России. На данный момент результат не ратифицирован.

– Ажиотажа точно не заметил. Михаил Чернышов, тренер, который работал со мной в Питере, написал: «Навел шороху». Друзья поздравили. Все. 

– Из федерации – ничего?

– Нет. Я сам скинул протокол Сергею Жилкину, начальнику команды. Все-таки побил рекорд России. Он написал, что поздравляет, но, скорее всего, засчитан этот результат не будет. Потому что по правилам побить национальный рекорд можно либо в России, либо выступая за команду России.

– То есть в теории может быть так, что ты побьешь рекорд мира, его повсеместно ратифицируют, но вот рекордом России не признают?

– Получается так. Не сказал бы, что это совсем меня не волнует. 150-200 тысяч рублей, которые полагаются за рекорд, не были бы лишними – отправил бы маме, ей было бы приятно. Да и какая разница, где я побил рекорд, не особо понимаю. У меня русский паспорт что там, что здесь.

Но, если не хотят засчитывать – окей. Что я могу с этим сделать? Вроде бы такая же история была у Насти Кирпичниковой, которая теперь выступает за Францию. Цель же все равно не рекорд России. 

– А какая?

– Выйти на международный уровень и соревноваться там. Биться с топами, быть на пьедестале, – рассказал Сомов в интервью Sports.

Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?

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3 комментария
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Молодец, парень.
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