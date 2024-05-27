Пловец Сомов о том, что установил рекорд России в США: «Скорее всего, засчитан не будет. По правилам побить его можно либо в России, либо выступая за команду»

Пловец Евгений Сомов заявил, что его рекорд России могут не ратифицировать.

Россиянин Сомов живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России. На данный момент результат не ратифицирован.

– Ажиотажа точно не заметил. Михаил Чернышов, тренер, который работал со мной в Питере, написал: «Навел шороху». Друзья поздравили. Все.

– Из федерации – ничего?

– Нет. Я сам скинул протокол Сергею Жилкину, начальнику команды. Все-таки побил рекорд России. Он написал, что поздравляет, но, скорее всего, засчитан этот результат не будет. Потому что по правилам побить национальный рекорд можно либо в России, либо выступая за команду России.

– То есть в теории может быть так, что ты побьешь рекорд мира, его повсеместно ратифицируют, но вот рекордом России не признают?

– Получается так. Не сказал бы, что это совсем меня не волнует. 150-200 тысяч рублей, которые полагаются за рекорд, не были бы лишними – отправил бы маме, ей было бы приятно. Да и какая разница, где я побил рекорд, не особо понимаю. У меня русский паспорт что там, что здесь.

Но, если не хотят засчитывать – окей. Что я могу с этим сделать? Вроде бы такая же история была у Насти Кирпичниковой, которая теперь выступает за Францию. Цель же все равно не рекорд России.

– А какая?

– Выйти на международный уровень и соревноваться там. Биться с топами, быть на пьедестале, – рассказал Сомов в интервью Sports.

Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?