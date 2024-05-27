Пловец Сомов о нейтральном статусе: «Отлетят зарплаты, сборы, испортятся отношения с федерацией – по сути, станешь безработным. И кто к такому готов?»

Теги плавание чемпионат России сборная России Олимпийская сборная России ВФП Париж-2024 Климент Колесников Андрей Минаков Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов объяснил, почему в России не оформляют нейтральный статус.

Россиянин Сомов живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России. На данный момент результат не ратифицирован.

– Почему ты не приехал на чемпионат России?

– Дорого. 2000 долларов только билеты. Да и по времени сильно затратно, а у меня же работа. Был бы это отбор на Олимпийские игры, как раньше – конечно, придумал бы что-нибудь. У нас бы собралась отличная эстафета: Климент (Колесников), я, Минаков и какой-нибудь кролист. Это 100-процентная медаль на любом турнире.

Но в нынешних реалиях мне гораздо проще съездить в соседний штат и показать результат там.

– У тебя есть четкое понимание: как получить нейтральный статус?

– Есть, но на данный момент я бы не хотел вдаваться в детали.

– Тебя удивляет, что никто из пловцов в России даже не попытался получить нейтральный статус?

– Не особо. Все же привязаны. Ну, подашь – отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов? <...>

– «Участник Олимпийских игр». Насколько в плане жизни в США помогла бы такая галочка в биографии?

– Какое-то имя у меня все равно есть: победитель первенства мира, чемпион NCAA. И сейчас ставка за персональный урок – 150 долларов. Но будь строчка про Олимпиаду, сразу же можно было бы поднимать в два раза. Да и устроиться на любую работу было бы куда проще. Легче было бы открыть школу плавания, – рассказал Сомов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут отбор.

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13 комментариев
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Что он там видит из загнивающей Америки!? Здесь самая правильная демократия, а он даже приехать не может и оценить. Федерации за спортсменов горой.
И безработица, это у них там в США. В РФ она очень низкая. Не хочешь плавать, как надо, иди в шахтёры, дворники или просто на завод.
На играх бриксиков и дружбы призовые лучше.
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Персональный урок в России не участника ОИ, а серебряного призера, стоит 5500 рублей. То есть в 6 раз меньше. А хорошо это или плохо зависит от того, покупаешь или продаешь.
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Ответ Лыж_Ник
Персональный урок в России не участника ОИ, а серебряного призера, стоит 5500 рублей. То есть в 6 раз меньше. А хорошо это или плохо зависит от того, покупаешь или продаешь.
Понятно, что в России касты и услуги дешевле, у меня другой вопрос: Как серебряный призер может быть не участником ОИ?
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Ответ Лыж_Ник
Персональный урок в России не участника ОИ, а серебряного призера, стоит 5500 рублей. То есть в 6 раз меньше. А хорошо это или плохо зависит от того, покупаешь или продаешь.
В 2.4, если точнее
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Ответ Лыж_Ник
Персональный урок в России не участника ОИ, а серебряного призера, стоит 5500 рублей. То есть в 6 раз меньше. А хорошо это или плохо зависит от того, покупаешь или продаешь.
Сколько?! А чё он так дёшево берёт? Коллективные занятия что ли? Тут в Ростове столько некоторые фитнес-тренеры берут. Ля, даже самая простейшая студия растяжки без каких-то спортсменов берет по 1000.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
санитары где? почему не уследили за Ozz
Я думаю он рофлит
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