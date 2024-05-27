Пловец Сомов о нейтральном статусе: «Отлетят зарплаты, сборы, испортятся отношения с федерацией – по сути, станешь безработным. И кто к такому готов?»

Пловец Евгений Сомов объяснил, почему в России не оформляют нейтральный статус.

Россиянин Сомов живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России. На данный момент результат не ратифицирован.

– Почему ты не приехал на чемпионат России?

– Дорого. 2000 долларов только билеты. Да и по времени сильно затратно, а у меня же работа. Был бы это отбор на Олимпийские игры, как раньше – конечно, придумал бы что-нибудь. У нас бы собралась отличная эстафета: Климент (Колесников), я, Минаков и какой-нибудь кролист. Это 100-процентная медаль на любом турнире.

Но в нынешних реалиях мне гораздо проще съездить в соседний штат и показать результат там.

– У тебя есть четкое понимание: как получить нейтральный статус?

– Есть, но на данный момент я бы не хотел вдаваться в детали.

– Тебя удивляет, что никто из пловцов в России даже не попытался получить нейтральный статус?

– Не особо. Все же привязаны. Ну, подашь – отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов? <...>

– «Участник Олимпийских игр». Насколько в плане жизни в США помогла бы такая галочка в биографии?

– Какое-то имя у меня все равно есть: победитель первенства мира, чемпион NCAA. И сейчас ставка за персональный урок – 150 долларов. Но будь строчка про Олимпиаду, сразу же можно было бы поднимать в два раза. Да и устроиться на любую работу было бы куда проще. Легче было бы открыть школу плавания, – рассказал Сомов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут отбор.

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