Пловец Сомов о жизни в США: «В Калифорнии как будто миллиард бассейнов на каждом углу. Никто не реагирует на меня типа «фу, русский, не будем с тобой работать»

Теги плавание чемпионат России сборная России Олимпийская сборная России Токио-2020 Климент Колесников Евгения Чикунова Евгений Сомов Водные виды

Российский пловец Евгений Сомов рассказал о жизни в США.

В мае Сомов проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды на турнире в Атланте, что превышает рекорд России.

– Почему ты уехал в Америку?

– До поступления несколько раз бывал в Штатах, понравилось. Тут можно получить хорошее образование. Плюс мне это показалось интереснее, чем остаться в Питере – такой челлендж. 

– Если бы остался в России, мог бы показать результат раньше?

– Я бы уже закончил. Представь, ты плаваешь 100 брасс, а у тебя тренировки состоят из 40х100 м кролем. Я бы уже сошел с ума! В университете было примерно так же, но эффект новизны и перемен дал импульс.

Плюс если в России на олимпийском отборе на трибунах три человека, то в Штатах бассейн устанавливают на футбольный стадион. Там выходишь на игру как футболист – шум, ор, энергетика. Вообрази, 30 тысяч!

Но тут и вовлеченность в плавание другая. У нас либо ты профи, либо ходишь в оздоровительную группу. А здесь очень много подвидов – по клубам, уровням, возрастам. В Калифорнии вообще как будто миллиард бассейнов – они реально на каждом углу. И свободных дорожек не бывает никогда. Отсюда интерес.

– В США заметили отсутствие России в международном плавании?

– Профессионалы – конечно. Климент (Колесников) на Олимпийских играх был вторым – понятно, он на слуху. Да и на чемпионате России бьет рекорды. Чикунова вообще мировой поставила. Пловцы это видят. А вот обычные люди абсолютно не в теме. Постоянно бывает, что разговариваешь, объясняешь про бан на международные соревнования, и в ответ: «Что-о-о-о? Вы серьезно? А почему?» <...>

– После рекорда России ты сам ходишь по спонсорам, ведешь переговоры. Реально ли неамериканцу в Штатах найти кого-то?

– Абсолютно! Никто не реагирует на меня типа «фу, русский, не будем с тобой работать». Проблема в другом: я только-только проплыл быстро. Плюс у меня не было взрослых международных соревнований. Плавай я стабильно по 58 секунд – это была бы другая история. 

Безусловно, будь я американцем, мне было бы проще, но если ты плаваешь по-настоящему быстро – тебе будут рады все, – рассказал Сомов в интервью Sports.

Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?

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27 комментариев
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Так, он совсем от жизни отстал в этой своей Калифорния, не слушайте его. У него плохой английский, не понимает, что кругом оголтелая русофобия
+67
-6
+61
Ответ Michael1969
Так, он совсем от жизни отстал в этой своей Калифорния, не слушайте его. У него плохой английский, не понимает, что кругом оголтелая русофобия
Да они там просто не чувствуют грядущий крах доллара!
+43
-2
+41
Это он с Навкой, Фетисовым и Каменским не общался, на глазах розовые очки, а ведь Америка уже не та пошла.
+39
-2
+37
Так и нет никакой антирусской повестки в США , ну или она не настолько агрессивная как антиамериканская в России . Обычному американскому обывателю абсолютно фиолетово Из какой ты страны . .
+33
-5
+28
Здоровый человек здорового человека, когда слова сходятся с действиями. Человеку нравится ТАМ и он обитает ТАМ

А то глаза слезятся от душераздирающих постов некоторых граждан, которые годами мучаются в Америке, какие там пирожки невкусные и вообще Россия топ, но вот вернуться ну пока не получается..
+12
0
+12
Ответ СержМиранэн
Не говорят, "фу, русский", но никто и не в курсе антироссийской повестки. Сам сказал.
> никто и не в курсе антироссийской повестки

О том и речь, что никакой антироссийской повестки на бытовом уровне нет.
+10
-1
+9
И все-же будь осторожен в калифорнийских бассейнах. Могут крокодила подбросить в тот момент когда будешь плавать, или превысить уровень хлора в бассейне.☝️
+8
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+8
Врет он все - это не Калифорния вовсе, а секретный наномегаполис на Камчатке.
+8
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+6
Ответ Michael1969
Так, он совсем от жизни отстал в этой своей Калифорния, не слушайте его. У него плохой английский, не понимает, что кругом оголтелая русофобия
а на брайтон бич идут дожди
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
А кто-то говорит американцу в России "фу, американец"? В чем измеряется агрессивность повестки?
говорит так: "Вот скажи мне, американец. В чем сила?"
+4
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Ага. А то живет этот Сомов в США, но жизни-то не знает, на самом деле.
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Хочу так же с катками, — подумал Третьяк
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+2
Ответ Валентин и ыч
Это он с Навкой, Фетисовым и Каменским не общался, на глазах розовые очки, а ведь Америка уже не та пошла.
"Америка, Америка, в России алкаши.
Америка Америка во власти анаши!" лихо пропел Фетисов на докладе в Министерстве спорта РФ на вопрос об особенностях развития отечественного спорта.
+2
0
+2
Ответ Валентин и ыч
Ага. А то живет этот Сомов в США, но жизни-то не знает, на самом деле.
Как следует из феерических рассказов живших (и работавших) там минимум 5 лет нынешних чиновников и спортивных функционеров там "кошмар и ужас на каждом шагу"☝️
+2
0
+2
Ответ Can
а на брайтон бич идут дожди
А...над... Гуд..зоном тихо тучи проплыввают!
+1
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Думал что ему в ноги кланиться будут хрен там это жизнь браток
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"Абсолютли!" зашелестел где-то издалека знакомый баритон.
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Ответ Michael1969
Так, он совсем от жизни отстал в этой своей Калифорния, не слушайте его. У него плохой английский, не понимает, что кругом оголтелая русофобия
В России тоже много американцев живет, спорцмены, хоккеисты, баскетболисты, и никто на них пальцем не показывает! Сейчас другое время, это не Ссср! Сейчас Америка в роли бывшего Ссср и идет к большим проблемам в экономике и ослаблению доллара, хотя это пока и выглядит неправдобно, но и Ссср развалился неожиданно!
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Ответ Валентин и ыч
Это он с Навкой, Фетисовым и Каменским не общался, на глазах розовые очки, а ведь Америка уже не та пошла.
Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
зачем простому американцу так говорить? Равно как американец или кто нибудь иной, поинтересуется у меня о чем то, я спокойно ему отвечу. Ненависть к Русским - в кабинетах, а не в народе.
Ненависть к Русским - в башках дэбилов на РФ голубых экранах, тут ее нет ни в кабинетах, ни в народе
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Ответ Футбол, хоккей итд
И все-же будь осторожен в калифорнийских бассейнах. Могут крокодила подбросить в тот момент когда будешь плавать, или превысить уровень хлора в бассейне.☝️
Или надудонит туда.
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