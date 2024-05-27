Пловец Сомов о жизни в США: «В Калифорнии как будто миллиард бассейнов на каждом углу. Никто не реагирует на меня типа «фу, русский, не будем с тобой работать»

Российский пловец Евгений Сомов рассказал о жизни в США.

В мае Сомов проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды на турнире в Атланте, что превышает рекорд России.

– Почему ты уехал в Америку?

– До поступления несколько раз бывал в Штатах, понравилось. Тут можно получить хорошее образование. Плюс мне это показалось интереснее, чем остаться в Питере – такой челлендж.

– Если бы остался в России, мог бы показать результат раньше?

– Я бы уже закончил. Представь, ты плаваешь 100 брасс, а у тебя тренировки состоят из 40х100 м кролем. Я бы уже сошел с ума! В университете было примерно так же, но эффект новизны и перемен дал импульс.

Плюс если в России на олимпийском отборе на трибунах три человека, то в Штатах бассейн устанавливают на футбольный стадион. Там выходишь на игру как футболист – шум, ор, энергетика. Вообрази, 30 тысяч!

Но тут и вовлеченность в плавание другая. У нас либо ты профи, либо ходишь в оздоровительную группу. А здесь очень много подвидов – по клубам, уровням, возрастам. В Калифорнии вообще как будто миллиард бассейнов – они реально на каждом углу. И свободных дорожек не бывает никогда. Отсюда интерес.

– В США заметили отсутствие России в международном плавании?

– Профессионалы – конечно. Климент (Колесников) на Олимпийских играх был вторым – понятно, он на слуху. Да и на чемпионате России бьет рекорды. Чикунова вообще мировой поставила. Пловцы это видят. А вот обычные люди абсолютно не в теме. Постоянно бывает, что разговариваешь, объясняешь про бан на международные соревнования, и в ответ: «Что-о-о-о? Вы серьезно? А почему?» <...>

– После рекорда России ты сам ходишь по спонсорам, ведешь переговоры. Реально ли неамериканцу в Штатах найти кого-то?

– Абсолютно! Никто не реагирует на меня типа «фу, русский, не будем с тобой работать». Проблема в другом: я только-только проплыл быстро. Плюс у меня не было взрослых международных соревнований. Плавай я стабильно по 58 секунд – это была бы другая история.

Безусловно, будь я американцем, мне было бы проще, но если ты плаваешь по-настоящему быстро – тебе будут рады все, – рассказал Сомов в интервью Sports.

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