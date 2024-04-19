Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Егорова, Суркова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Рылов – 3-й, Колесников – 4-й

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19 апреля на чемпионате России по плаванию разыграли 10 комплектов наград.

Плавание

Чемпионат России

Казань

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 47,82

2. Андрей Минаков – 48,09

3. Владислав Гринев – 48,14

4. Климент Колесников – 48,17

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.55,77

2. Александр Кудашев – 1.55,93

3. Роман Шевляков – 1.57,83

1500 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин – 15.07,10

2. Кирилл Мартынычев – 15.11,34

3. Андрей Филипец – 15.15,48

50 м, брасс

1. Андрей Николаев – 26,86

2. Кирилл Пригода – 26,93

3. Олег Костин – 26,98

200 м, спина

1. Дмитрий Савенко – 1.55,60

2. Алексей Ткачев – 1.55,80

3. Евгений Рылов – 1.55,83

4x100 м, комплексное плавание

1. Санкт-Петербург (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.29,59

2. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Жилкин, Владислав Гринев) – 3.34,29

3. Татарстан (Николай Зуев, Эдуард Валиахметов, Андрей Минаков, Алексей Мерзляков) – 3.36,09

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.19,74

2. Юлия Ефимова – 2.26,45

3. Виталина Симонова – 2.28,42

200 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 1.58,82

2. Дарья Сурушкина – 1.59,19

3. Анастасия Саратова – 1.59,50

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 57,53

2. Светлана Чимрова – 57,91

3. Дарья Клепикова – 57,95

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 24,55

2. Мария Каменева – 24,56

3. Дарья Трофимова – 24,95

4x100 м, комплексное плавание

1. Санкт-Петербург (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Яна Шакирова) – 3.59,94

2. Москва (Полина Кузнецова, Юлия Ефимова, Варвара Хвесюк, Мария Полещук) – 4.04,46

3. Татарстан (Дарья Устинова, Ралина Гилязова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 4.06,41

20 комментариев
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Ответ закрыт по беспределу
Ефимова показала класс и забрала серебро, отобравшись в финал с худшим временем. Сурушкина тоже молодцом! Аналогичный успех.
она еще прилично в эстафете проплыла. Там разница с Чикуновой всего 8 десятых, а не 2+ с что в личном виде.
+4
0
+4
Москва не потянула комплекс, а вот Питеру меньше секунды до рекорда России времён Кванджу не хватило, обидно даже как-то
+3
0
+3
Ефимова показала класс и забрала серебро, отобравшись в финал с худшим временем.
Сурушкина тоже молодцом! Аналогичный успех.
+2
0
+2
Ответ clockworkorange
Корнев хорош. Можно уже с уверенностью говорить, что у нас растет спринтер мирового уровня. А вот остальные скорее немного разочаровали. Я думал вся тройка выплывет из 48. Женя, конечно, сдает позиции. Мало того, что не пустили в призы на 50 и 100, так и на коронных 200 молодые обставили. Никакого уважения к старшим!) Если от Ткачева я с самого начала ждал хорошего результата, то Савенко удивил. Рылову нужно что-то менять. На старых заделах уже не поплаваешь не то что в на мире, но уже даже и на России. Тренироваться в щадящем режиме и спокойно забирать свое уже не получается. Надеюсь молодые конкуренты подстегнут Женю. Чикунова проплыла на своем среднем уровне - в принципе, как и ожидалось после квалов. Ефимова пока бледная тень своих былых результатов. На 1500 Мартынычев удивил своим слабым результатом. В остальном победили те, кто и должен был. Суркова если бы не плыла 100 батт, вполне могла бы и установить рекорд на 50 кроль.
Боюсь, что мотивация Рылова сейчас стремится к нулю, а завершение карьеры куда вероятнее, чем возврат к прежним тренировочным нагрузкам.
А Мартынычев как-будто не может плавать без Степанова, прикипел к многолетнему сопернику, Лузин вроде стабильно прибавляет, 15:27 год назад, потом 15:17 на юниорском первенстве и 15:07 сегодня, а за спиной ещё Бабинич.
+2
0
+2
Ответ NoSfer
Москва не потянула комплекс, а вот Питеру меньше секунды до рекорда России времён Кванджу не хватило, обидно даже как-то
почти по максимуму в эстафете проплыли. Только Корнев мог бы быстрей, но он личный финал плыл сегодня на 100м
+2
0
+2
Ответ Warsz
она еще прилично в эстафете проплыла. Там разница с Чикуновой всего 8 десятых, а не 2+ с что в личном виде.
Могëт. По-хорошему, на полтиннике должна была брать золото. Но.. что-то пошло не так.
+2
0
+2
Корнев, Колесников, Минаков и Гринëв разыграли призы в игре "четвëртый лишний".
Сегодня это рекордсмен России. Климента опять не хватило на второй полтинник.
+2
0
+2
Одну сотую вырвала Арина, и это после батта, сильна конечно) если бы только полтинник сегодня плыла, то может и рекорд обновила бы
+1
0
+1
Корнев хорош. Можно уже с уверенностью говорить, что у нас растет спринтер мирового уровня. А вот остальные скорее немного разочаровали. Я думал вся тройка выплывет из 48.
Женя, конечно, сдает позиции. Мало того, что не пустили в призы на 50 и 100, так и на коронных 200 молодые обставили. Никакого уважения к старшим!) Если от Ткачева я с самого начала ждал хорошего результата, то Савенко удивил. Рылову нужно что-то менять. На старых заделах уже не поплаваешь не то что в на мире, но уже даже и на России. Тренироваться в щадящем режиме и спокойно забирать свое уже не получается. Надеюсь молодые конкуренты подстегнут Женю.
Чикунова проплыла на своем среднем уровне - в принципе, как и ожидалось после квалов. Ефимова пока бледная тень своих былых результатов.
На 1500 Мартынычев удивил своим слабым результатом. В остальном победили те, кто и должен был. Суркова если бы не плыла 100 батт, вполне могла бы и установить рекорд на 50 кроль.
+1
0
+1
Ответ Warsz
она еще прилично в эстафете проплыла. Там разница с Чикуновой всего 8 десятых, а не 2+ с что в личном виде.
Ефимыч в эстафете проплыла +/- так, как и в личном заплыве. А вот Чика проплыла сильно хуже.
+1
0
+1
Сначала Климента без медалей оставили, а сейчас и у Рылова золото на коронных 200 забрали...
Осталась ещё пара интересных финалов: полтинник кролем у девушек, если Суркова восстановится после батта, то должна быть яркая дуэль с Каменевой... ну и комплекс у мужчин, там у Питера и Москвы составы на загляденье
+1
0
+1
Ответ Warsz
почти по максимуму в эстафете проплыли. Только Корнев мог бы быстрей, но он личный финал плыл сегодня на 100м
Так и Пригода с Шевляковым тоже плыли, у Шевлякова вообще 200 баттом была за спиной... Но да, все проплыли очень хорошо
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Так и Пригода с Шевляковым тоже плыли, у Шевлякова вообще 200 баттом была за спиной... Но да, все проплыли очень хорошо
50м обычно не особо мешают, а иногда даже помогаю.
А Шевляков прямо чудо в последний день. После 200 бат проплыть 100 бат в эстафете на секунду быстрее личного вида.
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Так и Пригода с Шевляковым тоже плыли, у Шевлякова вообще 200 баттом была за спиной... Но да, все проплыли очень хорошо
Пригода 58,50 проплыл кстати свой этап, очень хорош.
+1
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Мартынычев на 1500 м не впечатлил.
Но заслуг и прыти Лузина это не умаляет.
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Костин красава. Проплыл во всех финалах в брассе.
Ещë и бронзу урвал под занавес)
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Савенко и Ткачëв классно зарубились.
У Рылова непривычно скудный улов на спине. Лишь одна бронза на три дистанции.
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Ответ NoSfer
Боюсь, что мотивация Рылова сейчас стремится к нулю, а завершение карьеры куда вероятнее, чем возврат к прежним тренировочным нагрузкам. А Мартынычев как-будто не может плавать без Степанова, прикипел к многолетнему сопернику, Лузин вроде стабильно прибавляет, 15:27 год назад, потом 15:17 на юниорском первенстве и 15:07 сегодня, а за спиной ещё Бабинич.
Бабинич впечетлил на утреннем, очень внешне легкое проплвание
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Ответ NoSfer
Боюсь, что мотивация Рылова сейчас стремится к нулю, а завершение карьеры куда вероятнее, чем возврат к прежним тренировочным нагрузкам. А Мартынычев как-будто не может плавать без Степанова, прикипел к многолетнему сопернику, Лузин вроде стабильно прибавляет, 15:27 год назад, потом 15:17 на юниорском первенстве и 15:07 сегодня, а за спиной ещё Бабинич.
Всё же я считаю, что на свой прежний уровень 2021 года Рылов уже не вернется. Не только мотивация, но и возраст поджимает. Ему повезло, что тренер его очень грамотно вывел, пик карьеры пришелся именно на олимпиаду. Не каждому так фартит. Мотивации как раз после этого ЧР должно добавиться)
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Ответ tmrak
Бабинич впечетлил на утреннем, очень внешне легкое проплвание
Он на 800м из 8 минут ещё выплыл, плюс там и Вековищев мл. очень неплохо проплыл, молодёжь-стайеры порадовали на этом ЧР
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