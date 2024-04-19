Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Егорова, Суркова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Рылов – 3-й, Колесников – 4-й
19 апреля на чемпионате России по плаванию разыграли 10 комплектов наград.
Плавание
Чемпионат России
Казань
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 47,82
2. Андрей Минаков – 48,09
3. Владислав Гринев – 48,14
4. Климент Колесников – 48,17
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.55,77
2. Александр Кудашев – 1.55,93
3. Роман Шевляков – 1.57,83
1500 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин – 15.07,10
2. Кирилл Мартынычев – 15.11,34
3. Андрей Филипец – 15.15,48
50 м, брасс
1. Андрей Николаев – 26,86
2. Кирилл Пригода – 26,93
3. Олег Костин – 26,98
200 м, спина
1. Дмитрий Савенко – 1.55,60
2. Алексей Ткачев – 1.55,80
3. Евгений Рылов – 1.55,83
4x100 м, комплексное плавание
1. Санкт-Петербург (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.29,59
2. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Жилкин, Владислав Гринев) – 3.34,29
3. Татарстан (Николай Зуев, Эдуард Валиахметов, Андрей Минаков, Алексей Мерзляков) – 3.36,09
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.19,74
2. Юлия Ефимова – 2.26,45
3. Виталина Симонова – 2.28,42
200 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 1.58,82
2. Дарья Сурушкина – 1.59,19
3. Анастасия Саратова – 1.59,50
100 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 57,53
2. Светлана Чимрова – 57,91
3. Дарья Клепикова – 57,95
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 24,55
2. Мария Каменева – 24,56
3. Дарья Трофимова – 24,95
4x100 м, комплексное плавание
1. Санкт-Петербург (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Яна Шакирова) – 3.59,94
2. Москва (Полина Кузнецова, Юлия Ефимова, Варвара Хвесюк, Мария Полещук) – 4.04,46
3. Татарстан (Дарья Устинова, Ралина Гилязова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина) – 4.06,41
Сурушкина тоже молодцом! Аналогичный успех.
А Мартынычев как-будто не может плавать без Степанова, прикипел к многолетнему сопернику, Лузин вроде стабильно прибавляет, 15:27 год назад, потом 15:17 на юниорском первенстве и 15:07 сегодня, а за спиной ещё Бабинич.
Сегодня это рекордсмен России. Климента опять не хватило на второй полтинник.
Женя, конечно, сдает позиции. Мало того, что не пустили в призы на 50 и 100, так и на коронных 200 молодые обставили. Никакого уважения к старшим!) Если от Ткачева я с самого начала ждал хорошего результата, то Савенко удивил. Рылову нужно что-то менять. На старых заделах уже не поплаваешь не то что в на мире, но уже даже и на России. Тренироваться в щадящем режиме и спокойно забирать свое уже не получается. Надеюсь молодые конкуренты подстегнут Женю.
Чикунова проплыла на своем среднем уровне - в принципе, как и ожидалось после квалов. Ефимова пока бледная тень своих былых результатов.
На 1500 Мартынычев удивил своим слабым результатом. В остальном победили те, кто и должен был. Суркова если бы не плыла 100 батт, вполне могла бы и установить рекорд на 50 кроль.
Осталась ещё пара интересных финалов: полтинник кролем у девушек, если Суркова восстановится после батта, то должна быть яркая дуэль с Каменевой... ну и комплекс у мужчин, там у Питера и Москвы составы на загляденье
А Шевляков прямо чудо в последний день. После 200 бат проплыть 100 бат в эстафете на секунду быстрее личного вида.
Но заслуг и прыти Лузина это не умаляет.
Ещë и бронзу урвал под занавес)
У Рылова непривычно скудный улов на спине. Лишь одна бронза на три дистанции.