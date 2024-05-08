Ольга Васюкова: «В России в синхронном плавании невероятно сильная школа. В условиях изоляции наша команда не сделала ни шагу назад»

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Олимпийская чемпионка Васюкова высказалась о недопуске российских синхронисток.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.

«У нас в России в синхронном плавании невероятно сильная школа. В условиях изоляции наша команда не сделала ни шагу назад.

Я настолько переживаю за них. Олимпиада – это самый главный старт в жизни, олимпийский чемпион – это навсегда, а тебе говорят, что ты не поедешь.

Если я ставлю себя как мать уже, мой ребенок шести лет плавает 24 часа в сутки, вдруг у него появляется шанс… Вот Женя Чикунова наша прекрасная, Климент Колесников. Люди бьют рекорды мира. Представляете, что моему ребенку говорят, что не надо ехать туда, ты же без флага и гимна. Что, простите?

Наша национальная команда во главе с Татьяной Николаевной Покровской круглые сутки сидит на базе и готовится. Они верят, вдруг действительно произойдет чудо и еще и командные виды спорта допустят. Мне искренне жаль этих людей и спортсменов, потому что надо ехать, побеждать и рвать всех», – сказала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Васюкова.

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