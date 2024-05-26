Варвара Субботина: «Если нас разбанят, российские синхронистки будут лучшими. Они не останавливаются и совершенствуются»

Теги синхронное плавание Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина Майя Дорошко Водные виды

Варвара Субботина оценила уровень российского синхронного плавания.

– Смотрела чемпионат России – и соло, и дуэт. Судя по тому, что я там увидела, уровень очень высокий. Девчонки очень здорово выступали – держат высокую планку. В соло особенно понравилась Света Колесниченко. В дуэте – она же и Майя Дорошко. Я их хорошо знаю, поскольку со Светой выступала в дуэте, а Майя меня заменила. Они прекрасны.

– Когда Россию вернут на международные соревнования, наши синхронистки также будут доминировать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, как раньше?

– Думаю, да. Они не останавливаются и совершенствуются. Поэтому уверена, что, если нас разбанят, они будут лучшими, – сказала четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий