Светлана Колесниченко: «Приятно, что растут команды из регионов. Молодое поколение работает на мировой уровень, и они достойны заменить нас, взрослых спортсменов»

Теги синхронное плавание чемпионат России Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) ТАСС Майя Дорошко Водные виды

Синхронистки Колесниченко и Дорошко оценили уровень конкуренции в России.

Накануне в Екатеринбурге завершился чемпионат страны по синхронному плаванию.

«Мне, безусловно, приятно, особенно на этом чемпионате России, как растут все команды из разных регионов. Я даже без доли сомнений и какой-то скромности скажу, что есть команды, у которых сложность выше, чем у нас.

И это здорово, что девочки пытаются расти над уровнем высоты, синхронности, безусловно. И мне безумно приятно и не стыдно, что молодое поколение работает, работает на мировой уровень, и они достойны заменить нас, взрослых спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко.

«Если говорить про соперничество, то я стою в дуэте с трехкратной олимпийской чемпионкой, и мы представляем сборную России. В дуэте я не вижу сильной конкуренции, но все равно есть стимул показать себя хорошо, потому что есть трансляция, которую будут смотреть в других странах», – отметила двукратная чемпионка мира Майя Дорошко.

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