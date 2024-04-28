Светлана Колесниченко: «Приятно, что растут команды из регионов. Молодое поколение работает на мировой уровень, и они достойны заменить нас, взрослых спортсменов»

Синхронистки Колесниченко и Дорошко оценили уровень конкуренции в России.

Накануне в Екатеринбурге завершился чемпионат страны по синхронному плаванию.

«Мне, безусловно, приятно, особенно на этом чемпионате России, как растут все команды из разных регионов. Я даже без доли сомнений и какой-то скромности скажу, что есть команды, у которых сложность выше, чем у нас.

И это здорово, что девочки пытаются расти над уровнем высоты, синхронности, безусловно. И мне безумно приятно и не стыдно, что молодое поколение работает, работает на мировой уровень, и они достойны заменить нас, взрослых спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

«Если говорить про соперничество, то я стою в дуэте с трехкратной олимпийской чемпионкой, и мы представляем сборную России. В дуэте я не вижу сильной конкуренции, но все равно есть стимул показать себя хорошо, потому что есть трансляция, которую будут смотреть в других странах», – отметила двукратная чемпионка мира Майя Дорошко.