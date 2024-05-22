Колесников о мотивации: «У меня нет никаких проблем. Лично у меня соревновательный дух никуда не делся»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Матч ТВ Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников рассказал о мотивации в условиях международной изоляции.

— Какие планы на этот сезон? Где болельщики смогут вас увидеть?

— Финал Кубка России в конце июля, Кубок чемпионов в августе и Игры дружбы в сентябре. В целом это все планы на сезон. После Игр дружбы будем смотреть, что делать дальше.

— Новые рекорды планируете?

— Тут как получится. Надеюсь, что в оптимальной форме подойду ко всем соревнованиям. Постараюсь в летний период проплыть максимально близко к самым лучшим результатам.

— Спортсмены из других видов периодически выражают сожаление из-за международной изоляции и говорят, что им тяжело находить мотивацию для тренировок. Как у вас с этим?

— У меня нет никаких проблем. Но есть одна вещь, которая не обходит стороной ни одного спортсмена, который когда-либо выезжал на международные соревнования. Начинаешь скучать по атмосфере, антуражу: вокруг иностранные спортсмены, разные города, бассейны, смена обстановки. При этом лично у меня соревновательный дух никуда не делся.

— То есть вам хватает уровня соревновательности внутри страны, чтобы держать себя на пике?

— Да, у нас сейчас подтянулись молодые ребята, конкуренция на достаточно высоком уровне. Четыре парня из Санкт-Петербурга плывут чуть ли не по тем результатам, которые мы на Олимпиаде показывали. Все стараются, каждый преследует свои цели, как и я.

— За международными соревнованиями следите? Олимпиаду будете смотреть?

— Да, слежу — подписан на иностранные новостные группы. Вижу, как ребята выступают на тех же чемпионатах Италии, США. Олимпиаду буду смотреть, — сказал Колесников. 

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