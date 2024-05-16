США выразили беспокойство из-за реакции WADA на дело китайских пловцов и призвали агентство к прозрачности

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В США выразили беспокойство из-за реакции WADA на допинг-дело китайских пловцов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо от 8 мая в адрес главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Обращение направлено от имени Рахула Гупты, который возглавляет Управление национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков и также входит в исполком WADA.

В письме отмечается, что реакция WADA на итоги дела вызывает «глубокую обеспокоенность». Гупта призвал антидопинговое агентство повысить свою прозрачность и предоставить дополнительную информацию о том, почему WADA не стало расследовать отдельные аспекты дела.

В апреле The New York Times сообщила, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их и приняло версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии группа американских спортсменов обратилась к Гупте, заявив о подрыве доверия к WADA, а Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность международной организации.

WADA в свою очередь отвергло обвинения в предвзятости, но пригласило независимого прокурора для перепроверки хода дела.

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2 комментария
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Вот это поворот уже и США начали беспокоиться против wada
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И где было видано чтоб у США было беспокойство
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