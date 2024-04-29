Колесников, Чикунова, Малютин, Мишарина и Суркова победили на международном турнире в Боснии, Минаков – 3-й, другие результаты
В Баня-Луке завершился международный турнир с участием российских пловцов.
28 апреля прошел заключительный день соревнований.
Swim Wars
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
28 апреля
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 24,32
2. Павел Самусенко (Россия) – 24,65
3. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,78
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев (Россия) – 22,12
2. Климент Колесников (Россия) – 22,38
3. Андрей Минаков (Россия) – 22,53
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,27
2. Данил Семьянинов (Россия) – 1.01,38
3. Иво Крос (Нидерланды) – 1.02,42
100 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков (Россия) – 51,44
2. Павел Самусенко (Россия) – 52,14
3. Петр Жихарев (Россия) – 53,23
200 м, спина
1. Алексей Ткачев (Россия) – 1.58,40
2. Андрей Каденович (Австрия) – 2.07,85
3. Йосип Папич Маслач (Хорватия) – 2.09,70
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 1.47,41
2. Владислав Резниченко (Россия) – 1.48,66
3. Арне Фурлан Стулар (Словения) – 1.52,75
400 м, комплекс
1. Илья Бородин (Россия) – 4.13,74
2. Алексей Сударев (Россия) – 4.21,57
3. Юрай Баркот (Хорватия) – 4.32,59
800 м, вольный стиль
1. Кирилл Мартынычев (Россия) – 8.01,31
2. Никола Ратков (Сербия) – 8.09,34
3. Никола Шимич (Сербия) – 8.15,49
Женщины
50 м, спина
1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 29,27
2. Яна Маркович (Сербия) – 29,40
3. Ния Гердей (Словения) – 30,33
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова (Россия) – 24,91
2. Дарья Трофимова (Россия) – 25,44
3. Мило ван Вейк (Ниделанды) – 25,52
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,64
2. Ана Блажевич (Хорватия) – 1.12,08
3. Ния Гердей (Словения) – 1.14,04
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова (Россия) – 58,08
2. Светлана Чимрова (Россия) – 58,23
3. Арина Суркова (Россия) – 58,45
200 м, вольный стиль
1. Яня Сегель (Словения) – 2.00,02
2. Дарья Трофимова (Россия) – 2.00,84
3. Ксения Мишарина (Россия) – 2.01,13
200 м, спина
1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 2.15,33
2. Яня Сегель (Словения) – 2.19,43
3. Анабела Сорич (Хорватия) – 2.28,09
400 м, комплекс
1. Андреа Давидович (Сербия) – 5.06,46
2. Лена Фортуна (Словения) – 5.16,70
3. Нина Петрошевич (Хорватия) 5.23,12
1500 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина (Россия) – 16.17,07
2. Тина Сарага (Хорватия) – 18.36,26
3. Лена Дрк (Сербия) – 19.12,40
ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь.