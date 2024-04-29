Колесников, Чикунова, Малютин, Мишарина и Суркова победили на международном турнире в Боснии, Минаков – 3-й, другие результаты

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В Баня-Луке завершился международный турнир с участием российских пловцов.

28 апреля прошел заключительный день соревнований.

Плавание

Swim Wars

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

28 апреля

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 24,32

2. Павел Самусенко (Россия) – 24,65

3. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,78

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев (Россия) – 22,12

2. Климент Колесников (Россия) – 22,38

3. Андрей Минаков (Россия) – 22,53

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,27

2. Данил Семьянинов (Россия) – 1.01,38

3. Иво Крос (Нидерланды) – 1.02,42

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков (Россия) – 51,44

2. Павел Самусенко (Россия) – 52,14

3. Петр Жихарев (Россия) – 53,23

200 м, спина

1. Алексей Ткачев (Россия) – 1.58,40

2. Андрей Каденович (Австрия) – 2.07,85

3. Йосип Папич Маслач (Хорватия) – 2.09,70

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 1.47,41

2. Владислав Резниченко (Россия) – 1.48,66

3. Арне Фурлан Стулар (Словения) – 1.52,75

400 м, комплекс

1. Илья Бородин (Россия) – 4.13,74

2. Алексей Сударев (Россия) – 4.21,57

3. Юрай Баркот (Хорватия) – 4.32,59

800 м, вольный стиль

1. Кирилл Мартынычев (Россия) – 8.01,31

2. Никола Ратков (Сербия) – 8.09,34

3. Никола Шимич (Сербия) – 8.15,49

Женщины

50 м, спина

1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 29,27

2. Яна Маркович (Сербия) – 29,40

3. Ния Гердей (Словения) – 30,33

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова (Россия) – 24,91

2. Дарья Трофимова (Россия) – 25,44

3. Мило ван Вейк (Ниделанды) – 25,52

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,64

2. Ана Блажевич (Хорватия) – 1.12,08

3. Ния Гердей (Словения) – 1.14,04

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова (Россия) – 58,08

2. Светлана Чимрова (Россия) – 58,23

3. Арина Суркова (Россия) – 58,45

200 м, вольный стиль

1. Яня Сегель (Словения) – 2.00,02

2. Дарья Трофимова (Россия) – 2.00,84

3. Ксения Мишарина (Россия) – 2.01,13

200 м, спина

1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 2.15,33

2. Яня Сегель (Словения) – 2.19,43

3. Анабела Сорич (Хорватия) – 2.28,09

400 м, комплекс

1. Андреа Давидович (Сербия) – 5.06,46

2. Лена Фортуна (Словения) – 5.16,70

3. Нина Петрошевич (Хорватия)  5.23,12

1500 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина (Россия) – 16.17,07 

2. Тина Сарага (Хорватия) – 18.36,26

3. Лена Дрк (Сербия) – 19.12,40

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты – здесь.

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