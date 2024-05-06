Прыгунья в воду Конаныхина: «Нам с детства прививают, что Олимпиада раз в 4 года, что, возможно, больше не будет такого опыта. Пропуск Парижа легче воспринимается сейчас»

Прыгунья в воду Анна Конаныхина высказалась о пропуске Олимпиады-2024 в Париже.

В 2021 году Конаныхина соревновалась на 10-метровой вышке на Олимпиаде в Токио, где выбыла в квалификации.

– Понятно, что это [выступление в Токио] всегда будет отзываться во мне, но я пережила эту ситуацию. Мне сейчас спокойно, то есть я по этому поводу не переживаю. Это ошибка молодого спортсмена. У всех разная судьба на Олимпиаде. Хотелось одного, а получилось другое.

Олимпиада – психологический старт. Нам с детства прививают, что это раз в 4 года, что у тебя, возможно, больше не будет такого опыта. Это очень непредсказуемый старт. Ребята-олимпийцы, я думаю, меня поймут. Там все совсем иначе, чем ты думаешь изначально.

Я приехала на Олимпиаду в 16 лет, после коронавируса, я переболела за две недели до Игр. Тут много факторов сложилось. В этом году мне 20 лет. И я сейчас понимаю, что поехала бы с абсолютно другим настроем на Олимпиаду, показала более достойный результат.

– Пришлось ли общаться с психологом из-за пропуска Игр в Париже, где ты не сможешь реабилитироваться для самой себя?

– Пропуск Парижа легче воспринимается сейчас. Были другие моменты, когда я загонялась. До такой степени, что было не до Парижа и Олимпиады, эти бы проблемы решить.

Тут был факт, что мы не едем. Не едем и не едем. Значит, будем готовиться к другим стартам. У нас хороший календарный план, старты. Спасибо нашей стране и нашим чиновникам, которые придумывают для нас что-то новое. Спасибо нашей федерации, которая для нас делает тоже неимоверно крутые старты, например, Евразийский кубок. Такого нет ни в одном виде спорта. Мы не сидим на месте. Соревновательный опыт не пропадает.

Если появится возможность и нам скажут, что мы едем, больше, чем уверена, что мы соберемся, как можем, а там уж как судить будут. Это уже не наша задача. Наша задача – уметь прыгать и работать. Мы работаем, живем в режиме ожидания.

Конечно, верится, что в следующем году или не в следующем, но мы уже выйдем на международные старты. Сейчас же у нас чемпионат России, Игры дружбы, Игры БРИКС. К этим стартам хочется подготовиться и достойно на них выступить, – сказала чемпионка Европы 2021 года Конаныхина.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что спортсмены не будут выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.