Евгения Чикунова: «Я приняла для себя в какой‑то мере очень тяжелое решение, что не поеду на Олимпиаду. Прямо сейчас я об этом не жалею»

Евгения Чикунова заявила, что не жалеет об отказе участвовать в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены смогут выступить там, если получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 метров брассом.

«К истории с нейтральным статусом я отношусь, конечно же, не очень. Особенно, учитывая, какие критерии выставлял для нас World Aquatics (Международная федерация плавания – Sports), потому что я с ними не согласна. Я не могу на такое пойти.

Я приняла для себя такое в какой‑то мере очень тяжелое решение, что я не поеду на Олимпиаду. И прямо сейчас я об этом не жалею. Считаю, что я поступила в любом случае правильно для себя.

Сначала показалось, что нам идут навстречу, что вроде бы спортсменов допускают. Но когда выдвинули условия, конечно, так выступать не хочется. Плюс у нас еще есть критерии World Aquatics, нам нужно подписывать декларацию. И с ней я уж тем более не согласна.

[Игры дружбы] будут для меня главным стартом года, поэтому идет упор на подготовку именно к сентябрю. И я безумно жду Игры дружбы, так как нам обещают сделать очень масштабные соревнования. Надеюсь, что так и будет», – рассказала Чикунова.