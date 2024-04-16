Евгения Чикунова: «Я приняла для себя в какой‑то мере очень тяжелое решение, что не поеду на Олимпиаду. Прямо сейчас я об этом не жалею»

Теги плавание сборная России жен Олимпийская сборная России World Aquatics (FINA) Париж-2024 Евгения Чикунова Игры дружбы Водные виды

Евгения Чикунова заявила, что не жалеет об отказе участвовать в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены смогут выступить там, если получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 метров брассом.

«К истории с нейтральным статусом я отношусь, конечно же, не очень. Особенно, учитывая, какие критерии выставлял для нас World Aquatics (Международная федерация плавания – Sports), потому что я с ними не согласна. Я не могу на такое пойти.

Я приняла для себя такое в какой‑то мере очень тяжелое решение, что я не поеду на Олимпиаду. И прямо сейчас я об этом не жалею. Считаю, что я поступила в любом случае правильно для себя.

Сначала показалось, что нам идут навстречу, что вроде бы спортсменов допускают. Но когда выдвинули условия, конечно, так выступать не хочется. Плюс у нас еще есть критерии World Aquatics, нам нужно подписывать декларацию. И с ней я уж тем более не согласна.

[Игры дружбы] будут для меня главным стартом года, поэтому идет упор на подготовку именно к сентябрю. И я безумно жду Игры дружбы, так как нам обещают сделать очень масштабные соревнования. Надеюсь, что так и будет», – рассказала Чикунова.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сказали же, что ничего подписывать не надо, а она все по старой шпаргалке от куратора шарашет.
+22
-6
+16
Выбрала деньги
+26
-11
+15
19 лет ...
Это твой выбор.
Главное потом не жалеть об этом всю жизнь.
+12
-4
+8
Ответ Thats wassup
А главное ради чего?
Ради чужих интересов.
+10
-2
+8
Зато предателем Родины не запишут добрые чиновники
+10
-4
+6
Ответ last_guard
Выбрала деньги
Легкий путь выбрала. Потом пожалеет.
+13
-9
+4
Жалеют про бесцельно прожитые годы обычно потом, а не сейчас...
+3
-1
+2
Под такими новостями комментарии можно читать с закрытыми глазами
+3
-1
+2
Ответ Всеволод Власов
Очень зря, Евгения. Соревноваться надо среди сильнейших
Даже когда тебя ставят в унизительное положение по сравнению с другими? Гляжу, понятия о чести и достоинстве у большинства комментаторов в этой ветке отсутствуют.
+2
0
+2
Ответ Гуго Капет
Давайте запомним эти слова. Так как через сколько то там лет эти же самые спортсмены на каждом углу будут кричать как они всю жизнь мечтали об Олимпиаде и как разбили их мечту. Как они до последнего отстаивали свое право на спорт (который вне политики) и как их ломали во всем виноватые чиновники.
С чего бы? Россия победит, жапод уйдет в небытье, а 21 век будет веком нашей страны. Нынешние неприятности спортсменов будут вспоминаться, как лёгкое временное неудобство)
+2
0
+2
Нормальная позиция, без осуждения тех кто поедет. Не слежу за плаванием, но судя по всему Чикунова могла претендовать на победу, а не от турпоездки отказалась. Для спортсмена это точно плохое решение, но если она так видит, то это её право.
+2
-1
+1
Ответ last_guard
Выбрала деньги
Выбрала достоинство, вместо того, чтобы соглашаться на положение второго сорта, ради возможности посидеть у краешка чужого стола.
+3
-2
+1
Политанутые неудачники так переживают за то, чтобы рекордсменка мира не переживала "потом")))
0
0
0
Евгения, если ты не жалеешь, вряд-ли кто-то жалеет :) всем плевать
+2
-2
0
Ответ last_guard
Выбрала деньги
А могла выбрать приз.
+1
-1
0
Ответ leon01
она выбрала собственную безопастность
А кто ей угрожает на олимпиаде?
0
0
0
Ответ Роман Дьяков
А кто ей угрожает на олимпиаде?
Я про после олимпиады)
0
0
0
Ответ last_guard
Выбрала деньги
Вот last_guard бы, конечно, не выбрал деньги. Гордо бы вскинул он голову и швырнул эти деньги им в лицо. И диавольски за-ха-ха-талъ бы при этом. Жаль, что ему никто их так и не предложил.
0
0
0
Вполне возможно, что следующий шанс поехать на Олимпиаду и не выпадет. Всю жизнь пахать, иметь шансы на медаль и отказаться
+2
-2
0
Ответ Гуго Капет
Давайте запомним эти слова. Так как через сколько то там лет эти же самые спортсмены на каждом углу будут кричать как они всю жизнь мечтали об Олимпиаде и как разбили их мечту. Как они до последнего отстаивали свое право на спорт (который вне политики) и как их ломали во всем виноватые чиновники.
А может и не будут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий