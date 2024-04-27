Мальцев об отказе от нейтрального статуса: «Нужно было бы нейтрализоваться полностью, отказаться от страны до и после соревнований»

Синхронист Мальцев объяснил отказ от у соревнований в нейтральном статусе.

– Теоретически вы могли бы поехать как солист на чемпионат мира в нейтральном статусе. Почему вы этого не сделали?

– Наше руководство проконсультировалось с Олимпийским комитетом России (ОКР), было принято решение не выступать на условиях, которые нарушают права спортсмена, права человека – нужно было бы нейтрализоваться полностью, отказаться от своей страны до и после соревнований, на которых планируешь выступить.

– Из того, что вы увидели на чемпионате мира, – что вам понравилось?

– Ничего там не может понравиться по новым правилам, разве что выступление акробатических групп. Там больше свободы в некотором смысле. Единственный вид, где можно на что-то смотреть.

– На Играх БРИКС и Играх дружбы вы будете стоять в группе?

– Мы изначально говорили, что я могу встать в группу в этом сезоне, только если сборная будет принимать участие в Олимпиаде. На Играх БРИКС у меня две сольных программы, две – в составе микст-дуэта. Игры дружбы будут проводиться в синхронном плавании только в олимпийских дисциплинах, – сказал четырехкратный чемпион мира в синхронном плавании Александр Мальцев.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать