Мужская сборная России по водному поло проведет сбор с командой Сербии

Теги водное поло сборная России сборная Сербии Андрей Белофастов Водные виды

Мужская сборная России по водному поло в июне проведет сбор с командой Сербии, включающий в себя проведение спарринг-матчей.

«Конечно, это хорошая новость для нас –есть возможность поспарринговать с сильным соперником. Тяжело найти такую возможность, тем более что сейчас уже будет начинаться подготовка у других команд к Олимпиаде.

Но у нас хорошие отношения с главным тренером сербов, они нашли для нас время. Для нашей сборной это будет очень полезный опыт. Повезем лучших игроков, чтобы проверить уровень для дальнейшего развития», – рассказал главный тренер российской команды Андрей Белофастов.

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