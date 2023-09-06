Евгений Рылов: «Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие»

Теги плавание водное поло синхронное плавание сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) сборная России (синхронное плавание) Евгений Рылов Водные виды

Пловец Евгений Рылов высказался о нейтральном статусе россиян на соревнованиях.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но разрешила россиянам выступать только в индивидуальных соревнованиях – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции.

«Ничего не поменялось. Нас никто никуда не отпустил. Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие.

Даже если допустить, что ребята с индивидуальных видов поедут, то что делать другим видам спорта: синхронистки, водное поло? Мы можем ехать, а они нет? Это неуважение к другим спортсменам. Большинство ребят на это не согласятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

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3 комментария

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Вадим flanec
Условия просто - кабальные.
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Ekaterina Zakharova
все по делу сказал Женя. критерии маразматичные.
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Viks
Как смеешь ты, речистый Рылов, здесь глупое мутить своё?
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