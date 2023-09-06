Евгений Рылов: «Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие»

Пловец Евгений Рылов высказался о нейтральном статусе россиян на соревнованиях.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но разрешила россиянам выступать только в индивидуальных соревнованиях – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции.

«Ничего не поменялось. Нас никто никуда не отпустил. Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие.

Даже если допустить, что ребята с индивидуальных видов поедут, то что делать другим видам спорта: синхронистки, водное поло? Мы можем ехать, а они нет? Это неуважение к другим спортсменам. Большинство ребят на это не согласятся», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

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