Гринев об отказе от участия в Олимпиаде: «Мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет»
Пловец Владислав Гринев объяснил отказ от участия в Олимпиаде-2024.
– Участие в Олимпиаде для себя рассматриваете?
– Это не для меня. Соревнования – это прежде всего праздник, возможность получить эмоции. А мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет.
– А где тогда собираетесь получать положительные эмоции?
– Понятно, что с Олимпиадой по эмоциям ничто не сравнится. Но философия поменялась, и я довольствуюсь тем, что есть, – сказал Гринев.