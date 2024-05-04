Гринев об отказе от участия в Олимпиаде: «Мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Владислав Гринев Водные виды

Пловец Владислав Гринев объяснил отказ от участия в Олимпиаде-2024.

– Участие в Олимпиаде для себя рассматриваете?

– Это не для меня. Соревнования – это прежде всего праздник, возможность получить эмоции. А мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет.

– А где тогда собираетесь получать положительные эмоции?

– Понятно, что с Олимпиадой по эмоциям ничто не сравнится. Но философия поменялась, и я довольствуюсь тем, что есть, – сказал Гринев.

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