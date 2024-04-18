Плавание. Чемпионат России. Каменева, Шевляков и Бородин одержали победы, Минаков – 2-й, другие результаты

18 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 4 комплекта наград.

Плавание

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м, спина

1. – 59,43

2-3. Алина Гайфутдинова – 1.00,84

2-3. Влада Егги – 1.00,84

4x100м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Яна Шакирова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина, Дарья Татаринова) – 3.40,75

2. Москва ( , Елизавета Сусорова, Алиса Захарова, Мария Полещук) – 3.43,78

3. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Александра Литвиненко, Дарья Клепикова) – 3.44,54

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 22,92

2. – 22,97

3. Егор Юрченко – 23,16

400 м, комплексное плавание

1. – 4.09,59

2. Максим Ступин – 4.12,42

3. Алексей Сударев – 4.15,33