Плавание. Чемпионат России. Каменева, Шевляков и Бородин одержали победы, Минаков – 2-й, другие результаты

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18 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 4 комплекта наград.

Плавание 

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м, спина

1. Мария Каменева – 59,43

2-3. Алина Гайфутдинова – 1.00,84

2-3. Влада Егги – 1.00,84

4x100м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Яна Шакирова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина, Дарья Татаринова) – 3.40,75

2. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Алиса Захарова, Мария Полещук) – 3.43,78

3. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Александра Литвиненко, Дарья Клепикова) – 3.44,54

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 22,92

2. Андрей Минаков – 22,97

3. Егор Юрченко – 23,16

400 м, комплексное плавание

1. Илья Бородин – 4.09,59

2. Максим Ступин – 4.12,42

3. Алексей Сударев – 4.15,33

 

17 комментариев
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Несколько часов "рожали" новость и не написали про Мишарину, а ведь она на 13 секунд улучшила юниорский рекорд страны на 1500м, который с 2003 года держался.

Я бы ещё эстафету отметил: если суммировать 4 лучших результата сегодня, то это быстрее рекорда страны с ОИ в Рио, а если условную Шакирову поменять на Каменеву, то этот рекорд мог бы на без малого пару секунд сдвинуться.
+3
0
+3
5 комплектов...
Самый интересный результат проспали -
https://allsportinfo.ru/index.php?id=136647
+3
0
+3
Ответ NoSfer
Несколько часов "рожали" новость и не написали про Мишарину, а ведь она на 13 секунд улучшила юниорский рекорд страны на 1500м, который с 2003 года держался. Я бы ещё эстафету отметил: если суммировать 4 лучших результата сегодня, то это быстрее рекорда страны с ОИ в Рио, а если условную Шакирову поменять на Каменеву, то этот рекорд мог бы на без малого пару секунд сдвинуться.
Да, Мишарина главное действующее лицо дня.
Очень уверенно и бодро пропахала.
Только не 13, а 7 сек. она срезала с ЮРР.
+3
0
+3
Ответ clockworkorange
Мишарина просто великолепна. +7 секунд к юниорскому рекорду страны. И ей всего 15! Надеюсь из неё вырастет таки стайерша мирового уровня. Минаков хорош, проплыл 50 батт по личному рекорду. Я говорю, как Андрей вернулся в Россию, сразу стал оживать. Постепенно возвращается к своему уровню 2019-21 г.г. Обидно, что американский вояж стоил ему пары лет развития. Бородин в последнее время больше разочаровывает. В результатах явный застой, а на коронных 400 я бы даже сказал регресс. А вот Ступин молодец. Значительно улучшил личный рекорд. С таким временем он бы отобрался на ОИ (там норматив - 4:12,50, не думал, что он потянет). На 100 кроль будет очень интересно. Корнев, Колесников, Минаков в ПФ очень плотно. По идее все трое должны выплывать из 48. Гринёв там тоже недалеко. На 50 кроль девочки тоже показали хорошие полуфинальные результаты. Особенно Суркова. Рекорд России может быть под угрозой.
неплохой обзор, было интересно узнать про того же Минакова и Мишарину. Спасибо)
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Рекорды да, пока сплошь юниорские, но многие спортсмены говорят, что в этом году прицел на игры Брикс и Дружбы, там и призовые хорошие будут, и, вроде, в том же Екатеринбурге вода лучше подходит для рекордов
Кстати, а не будет проблем с признанием мировых рекордов в Екб, если их установят?
Сам дворец водных видов там конечно шикарный. Мне кажется пловцам уже надоела эта Казань, каждый год одно и то же)
+1
0
+1
Ответ закрыт по беспределу
Да, Мишарина главное действующее лицо дня. Очень уверенно и бодро пропахала. Только не 13, а 7 сек. она срезала с ЮРР.
Точно, выдал желаемое за действительное)
+1
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+1
Ответ radio_weiss
Ну как суммировать, кому-то же надо стартовать. А вообще результаты пониже, чем в прошлом году
Я и считал с учётом результата Шакировой, стартовавшей за свою сборную.

Результаты по всему ЧР? Не знаю, лень сравнивать все дистанции, но, по ощущениям, скорее в среднем получше, чем похуже... В этот день, например, только Бородин сам себе прошлогоднему проиграл где-то пол секунды, результаты остальных победителей лучше
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Несколько часов "рожали" новость и не написали про Мишарину, а ведь она на 13 секунд улучшила юниорский рекорд страны на 1500м, который с 2003 года держался. Я бы ещё эстафету отметил: если суммировать 4 лучших результата сегодня, то это быстрее рекорда страны с ОИ в Рио, а если условную Шакирову поменять на Каменеву, то этот рекорд мог бы на без малого пару секунд сдвинуться.
Мишарина хорошо темп держит, и финиш сделала даже неплохой. Результат на 1500м явно лучше чем 800.
+1
0
+1
Чёт судя по квалам, у Рылова не будет сегодня хорошего результата. Да и Чикунова не "звенит", как на прошлом ЧР. А вот Ткачев может. 1:55 ему вполне по силам, кмк.
+1
0
+1
Мишарина просто великолепна. +7 секунд к юниорскому рекорду страны. И ей всего 15! Надеюсь из неё вырастет таки стайерша мирового уровня.
Минаков хорош, проплыл 50 батт по личному рекорду. Я говорю, как Андрей вернулся в Россию, сразу стал оживать. Постепенно возвращается к своему уровню 2019-21 г.г. Обидно, что американский вояж стоил ему пары лет развития.
Бородин в последнее время больше разочаровывает. В результатах явный застой, а на коронных 400 я бы даже сказал регресс. А вот Ступин молодец. Значительно улучшил личный рекорд. С таким временем он бы отобрался на ОИ (там норматив - 4:12,50, не думал, что он потянет).
На 100 кроль будет очень интересно. Корнев, Колесников, Минаков в ПФ очень плотно. По идее все трое должны выплывать из 48. Гринёв там тоже недалеко.
На 50 кроль девочки тоже показали хорошие полуфинальные результаты. Особенно Суркова. Рекорд России может быть под угрозой.
+1
0
+1
Ответ NoSfer
Несколько часов "рожали" новость и не написали про Мишарину, а ведь она на 13 секунд улучшила юниорский рекорд страны на 1500м, который с 2003 года держался. Я бы ещё эстафету отметил: если суммировать 4 лучших результата сегодня, то это быстрее рекорда страны с ОИ в Рио, а если условную Шакирову поменять на Каменеву, то этот рекорд мог бы на без малого пару секунд сдвинуться.
Ну как суммировать, кому-то же надо стартовать.

А вообще результаты пониже, чем в прошлом году
0
0
0
Ответ NoSfer
Я и считал с учётом результата Шакировой, стартовавшей за свою сборную. Результаты по всему ЧР? Не знаю, лень сравнивать все дистанции, но, по ощущениям, скорее в среднем получше, чем похуже... В этот день, например, только Бородин сам себе прошлогоднему проиграл где-то пол секунды, результаты остальных победителей лучше
По первому пункту ок, согласен с вами.
По второму будем смотреть вечером, но год назад было установлено три рекорда России.
0
0
0
Ответ radio_weiss
По первому пункту ок, согласен с вами. По второму будем смотреть вечером, но год назад было установлено три рекорда России.
Рекорды да, пока сплошь юниорские, но многие спортсмены говорят, что в этом году прицел на игры Брикс и Дружбы, там и призовые хорошие будут, и, вроде, в том же Екатеринбурге вода лучше подходит для рекордов
0
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0
На мужской сотке должно быть ооочень жарко.
В полуфинале Корнев, Колесников, Гринëв, Минаков в пределах погрешности друг от друга.
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Ответ clockworkorange
Кстати, а не будет проблем с признанием мировых рекордов в Екб, если их установят? Сам дворец водных видов там конечно шикарный. Мне кажется пловцам уже надоела эта Казань, каждый год одно и то же)
Я в этом дуб дубом, про Екб просто повторил слова одного из пловцов из интервью)
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Ответ закрыт по беспределу
На мужской сотке должно быть ооочень жарко. В полуфинале Корнев, Колесников, Гринëв, Минаков в пределах погрешности друг от друга.
Отбрили Климента в итоге
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Суркова была весьма близка к РР на 50 кролем.
Да и Каменева недалеко.
Поглядим, что получится в финале.
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