Плавание. Чемпионат России. Каменева, Шевляков и Бородин одержали победы, Минаков – 2-й, другие результаты
18 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 4 комплекта наград.
Плавание
Чемпионат России
Казань
Женщины
100 м, спина
1. Мария Каменева – 59,43
2-3. Алина Гайфутдинова – 1.00,84
2-3. Влада Егги – 1.00,84
4x100м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Яна Шакирова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина, Дарья Татаринова) – 3.40,75
2. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Алиса Захарова, Мария Полещук) – 3.43,78
3. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Александра Литвиненко, Дарья Клепикова) – 3.44,54
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 22,92
2. Андрей Минаков – 22,97
3. Егор Юрченко – 23,16
400 м, комплексное плавание
1. Илья Бородин – 4.09,59
2. Максим Ступин – 4.12,42
3. Алексей Сударев – 4.15,33
Я бы ещё эстафету отметил: если суммировать 4 лучших результата сегодня, то это быстрее рекорда страны с ОИ в Рио, а если условную Шакирову поменять на Каменеву, то этот рекорд мог бы на без малого пару секунд сдвинуться.
Самый интересный результат проспали -
https://allsportinfo.ru/index.php?id=136647
Очень уверенно и бодро пропахала.
Только не 13, а 7 сек. она срезала с ЮРР.
Сам дворец водных видов там конечно шикарный. Мне кажется пловцам уже надоела эта Казань, каждый год одно и то же)
Результаты по всему ЧР? Не знаю, лень сравнивать все дистанции, но, по ощущениям, скорее в среднем получше, чем похуже... В этот день, например, только Бородин сам себе прошлогоднему проиграл где-то пол секунды, результаты остальных победителей лучше
Минаков хорош, проплыл 50 батт по личному рекорду. Я говорю, как Андрей вернулся в Россию, сразу стал оживать. Постепенно возвращается к своему уровню 2019-21 г.г. Обидно, что американский вояж стоил ему пары лет развития.
Бородин в последнее время больше разочаровывает. В результатах явный застой, а на коронных 400 я бы даже сказал регресс. А вот Ступин молодец. Значительно улучшил личный рекорд. С таким временем он бы отобрался на ОИ (там норматив - 4:12,50, не думал, что он потянет).
На 100 кроль будет очень интересно. Корнев, Колесников, Минаков в ПФ очень плотно. По идее все трое должны выплывать из 48. Гринёв там тоже недалеко.
На 50 кроль девочки тоже показали хорошие полуфинальные результаты. Особенно Суркова. Рекорд России может быть под угрозой.
А вообще результаты пониже, чем в прошлом году
По второму будем смотреть вечером, но год назад было установлено три рекорда России.
В полуфинале Корнев, Колесников, Гринëв, Минаков в пределах погрешности друг от друга.
Да и Каменева недалеко.
Поглядим, что получится в финале.