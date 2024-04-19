Сальников о российских пловцах на ОИ-2024: «Поезд уже ушел. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации»

Теги плавание сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова ВФП Владимир Сальников Париж-2024 Водные виды

Владимир Сальников считает, что российские пловцы не выступят на Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие смогут принять россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Вы готовы к тому, что вас как минимум до июня будут спрашивать, не собрался ли кто-то из пловцов на Олимпиаду?

– Я уже сказал: страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным.

– Но в сборной есть уже одна спортсменка, которая не исключает участия в Играх.

– Мне сложно представить, как это может быть возможно. Много всяких параметров, плюс надо выполнить норматив. Может быть, есть какие-то ходы, о которых я не знаю, но все, что касается отправки заявочного листа – у нас нет спортсменов, у которых был бы нейтральный статус, – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.

Ранее о желании выступить на Олимпиаде заявляла шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

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10 комментариев
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"У нас нейтральных нет" - поспешил заявить глава федерации, и немного нервничая, оглянулся. Руки дрожали
+10
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Для Сальникова тоже поезд должен был уйти, но человек пенсионного возраста продолжает руководить федерацией 14-й год, не понимая тенденций развития спорта у нынешней молодёжи, потому что разрыв между ним и ими огромный. Благо ориентир у него хороший в лице Василича.

Его комментарий касаемо Ефимовой - это нечто! Заведует российским плаванием, но не вдупляет, как спортсмены могут попасть на ОИ, когда критерии известны, причём они похоже устраивают Юлю. Её на данный момент сдерживает только форма для выполнения OQT. Статус она может спокойно оформить и после 60th International Trophy Sette Colli в Риме, который пройдёт с 21 по 23 июня, если не выполнит норматив раньше. Это последний открытый старт перед Олимпиадой в Париже. WA/IOC выдают статус где-то за неделю-две по времени.
+6
-2
+4
Ответ Maxximus
Что за Василич?
Тот, что кооператив один до масштабов страны расширил, и рулит им 24 года.
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+2
Ответ Viks
Эти Сальниковы уже всех спортсменов запугали - у одного был нейтральный статус и тот отказался.
Не удивлюсь, что на фоне этого отказа Гирёв и "поплыл", потому что на ЧР в Казани результаты показывает слабые, хотя годом ранее всё наоборот было.
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На турнир в БиГ сборная едет без каких-либо нейтральных статусов. Предположу, единственный вариант, Ефимова показывает там OQT, а потом делает под него самостоятельно нейтральный статус. Больше вариантов за счёт Федерации не будет, для любых отборочных соревнований нужен будет нейтральный статус за свой счёт
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не удалось Ефимовой заработать на рекламных контрактах на ОИ и уехать на свою новую родину в США.
Не понимаю вашего злорадства по поводу рекламных контрактов Юлии, уже несколько подобных комментариев написали.
Деньги от рекламных контрактов это тоже способ заработка спортсменки, она их не крадёт у кого-то. С чего вдруг осуждать человека, зарабатывающего деньги законным путем?
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Ответ Чёрный тюльпан
Для Сальникова тоже поезд должен был уйти, но человек пенсионного возраста продолжает руководить федерацией 14-й год, не понимая тенденций развития спорта у нынешней молодёжи, потому что разрыв между ним и ими огромный. Благо ориентир у него хороший в лице Василича. Его комментарий касаемо Ефимовой - это нечто! Заведует российским плаванием, но не вдупляет, как спортсмены могут попасть на ОИ, когда критерии известны, причём они похоже устраивают Юлю. Её на данный момент сдерживает только форма для выполнения OQT. Статус она может спокойно оформить и после 60th International Trophy Sette Colli в Риме, который пройдёт с 21 по 23 июня, если не выполнит норматив раньше. Это последний открытый старт перед Олимпиадой в Париже. WA/IOC выдают статус где-то за неделю-две по времени.
Что за Василич?
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Ответ Maxximus
Что за Василич?
Это тот что Михал Иваныч
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