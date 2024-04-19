Сальников о российских пловцах на ОИ-2024: «Поезд уже ушел. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации»
Владимир Сальников считает, что российские пловцы не выступят на Олимпиаде-2024.
Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие смогут принять россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
– Вы готовы к тому, что вас как минимум до июня будут спрашивать, не собрался ли кто-то из пловцов на Олимпиаду?
– Я уже сказал: страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным.
– Но в сборной есть уже одна спортсменка, которая не исключает участия в Играх.
– Мне сложно представить, как это может быть возможно. Много всяких параметров, плюс надо выполнить норматив. Может быть, есть какие-то ходы, о которых я не знаю, но все, что касается отправки заявочного листа – у нас нет спортсменов, у которых был бы нейтральный статус, – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.
Ранее о желании выступить на Олимпиаде заявляла шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
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Его комментарий касаемо Ефимовой - это нечто! Заведует российским плаванием, но не вдупляет, как спортсмены могут попасть на ОИ, когда критерии известны, причём они похоже устраивают Юлю. Её на данный момент сдерживает только форма для выполнения OQT. Статус она может спокойно оформить и после 60th International Trophy Sette Colli в Риме, который пройдёт с 21 по 23 июня, если не выполнит норматив раньше. Это последний открытый старт перед Олимпиадой в Париже. WA/IOC выдают статус где-то за неделю-две по времени.
Деньги от рекламных контрактов это тоже способ заработка спортсменки, она их не крадёт у кого-то. С чего вдруг осуждать человека, зарабатывающего деньги законным путем?