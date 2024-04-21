Чикунова о желании Ефимовой поехать в Париж-2024: «Прямо сейчас это меня никак не задевает. У меня другая позиция, но я уважаю ее мнение»

Евгения Чикунова оценила желание Юлии Ефимовой поехать на Олимпиаду-2024.

Сама Чикунова отказалась от поездки на Игры в в нейтральном статусе.

«Прямо сейчас это меня никак не задевает (что на ОИ медали могут завоевать спортсмены слабее ее, в том числе ). Как будет в итоге – это другой вопрос.

У меня другая позиция, чем у Юлии, и я уважаю ее мнение. Я согласна с тем, что нужно жить моментом, что нужно цепляться за возможности.

Но именно сам факт того, что я буду индивидуальным спортсменом вне зачета, без церемонии открытия, закрытия, без комментариев СМИ – это просто… Очень обидно, что так относятся к нам», – рассказала Чикунова.

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