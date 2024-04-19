Юлия Ефимова: «Я еще не плыла для выполнения олимпийского норматива. Но если проплыву его, то подумаю о том, чтобы ехать на Олимпиаду»
Юлия Ефимова ответила на вопрос, готова ли поехать на ОИ в нейтральном статусе.
«У каждого человека есть собственный выбор. Для меня вопрос [участия в Олимпиаде] не закрыт, потому что я еще не плыла для выполнения олимпийского норматива.
Поэтому мне еще рано говорить о том, поеду я или нет. Но если я его проплыву, то подумаю о том, чтобы ехать», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.
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