Юлия Ефимова: «Я еще не плыла для выполнения олимпийского норматива. Но если проплыву его, то подумаю о том, чтобы ехать на Олимпиаду»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Водные виды

Юлия Ефимова ответила на вопрос, готова ли поехать на ОИ в нейтральном статусе.

«У каждого человека есть собственный выбор. Для меня вопрос [участия в Олимпиаде] не закрыт, потому что я еще не плыла для выполнения олимпийского норматива.

Поэтому мне еще рано говорить о том, поеду я или нет. Но если я его проплыву, то подумаю о том, чтобы ехать», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию. 

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