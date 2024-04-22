МИД Китая опроверг умышленное применение допинга пловцами.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство ( ) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Всемирное антидопинговое агентство уже дало свой четкий ответ, соответствующие сообщения (об умышленном приеме допинга – Sports) приводят ложную информацию.

Китайское правительство придерживается твердой позиции нулевой терпимости к допингу, строго соблюдает мировые антидопинговые правила, решительно защищает физическое и психическое здоровье спортсменов, поддерживает честную конкуренцию на спортивных соревнованиях и вносит позитивный вклад в борьбу с допингом в мире», – сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!