МИД Китая о допинге у пловцов перед Олимпиадой в Токио: «WADA уже дало четкий ответ»

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МИД Китая опроверг умышленное применение допинга пловцами.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Всемирное антидопинговое агентство уже дало свой четкий ответ, соответствующие сообщения (об умышленном приеме допинга – Sports) приводят ложную информацию.

Китайское правительство придерживается твердой позиции нулевой терпимости к допингу, строго соблюдает мировые антидопинговые правила, решительно защищает физическое и психическое здоровье спортсменов, поддерживает честную конкуренцию на спортивных соревнованиях и вносит позитивный вклад в борьбу с допингом в мире», – сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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