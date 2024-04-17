Колесников о пранке с Бахом: «Видел отрывки про молитву, смешно. Хорошего особо не скажешь, потому что ничего не меняется»

Теги плавание МОК Томас Бах Климент Колесников Игры дружбы Водные виды

Климент Колесников высказался о пранке с главой МОК Томасом Бахом.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Эмоций на это уже тратить не хочется. Конечно, обидно, это неправильно и незаслуженно, потому что каждая страна вправе сама решать, ехать или нет. А все что со стороны – не смешно.

Смешным был пранк. Я толком его не видел, только отрывки, как раз про молитву. Пусть дальше пранкуют, пока мы сидим и стартуем у себя дома. И наши, и их ребята свою часть работы выполняют.

Для кого-то просто ситуация чуть больше прояснилась, стала более понятной. Плохого ничего говорить не хочется, но и хорошего особо не скажешь, потому чтоничего не меняется», – сказал российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр. 

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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