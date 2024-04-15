Сергей Чепик об ужесточении нормативов в плавании: «Мы не должны ими пугать. Многие спортсмены будут уходить»

Сергей Чепик высказался об ужесточении нормативов в плавании.

«Писались статьи, писали в прошлом году, были проекты, говорили о своих предложениях. Уровень в это время нельзя поднимать ни в коем случае. Обычно нормативы поднимаются после Олимпиады. В течение года согласно тем результатам, которые спортсмены мирового уровня показывают на Олимпиаде, составляются наши нормативы.

Мы не должны ими пугать. Их нужно делать доступными при мощной и хорошей работе. Потому что уровень мастера спорта международного класса в нормальной ситуации – это 20-й или даже 25-й результат в мире. Наша команда начинает формироваться с этих результатов. Когда до Олимпиады четыре года, мы ставим перед своими спортсменами планку не ниже 25-го места. И дальше двигаемся вперед.

Многие спортсмены сейчас будут уходить. Это одна сторона, спортсменов. Но тут же и вторая возникает – со стороны детско-юношеских спортивных школ. Открытие групп высшего спортивного мастерства. Люди потеряют в зарплатах, работу потеряют. Для школ олимпийского резерва это вообще большая проблема», – сказал главный тренер сборной России.