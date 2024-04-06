Чепик о турнире в Баня-Луке: «Мы на Олимпийские игры не отбираемся, для нас это просто международный старт»

Сергей Чепик высказался о важности старта в Баня-Луке для российских пловцов.

– Расскажите, каков статус соревнований в Баня-Луке? Там есть возможность выполнить норматив на Игры.

– Его много где можно выполнить. Мы на игры не отбираемся, для нас это просто международный старт, который состоится практически сразу после чемпионата России. К тому же это возможность поднять эмоциональный градус. Смена места всегда дает эмоциональный всплеск, как его может дать на начальном этапе и смена тренера. Там всего два дня соревнований, по сути это праздник.

– больше двух лет не плавала на длинной воде, чего от нее ждете?

– Она всегда быстро восстанавливается. Это немного сложнее после долгого перерыва. Талант есть талант. Сильная молодая женщина. Уверен, она создаст хорошую конкуренцию.

– Она сказала, что не исключает возможности поехать на Игры.

– Я об этом не слышал, каждый выбирает сам, – сказал главный тренер сборной России.