Чепик о турнире в Баня-Луке: «Мы на Олимпийские игры не отбираемся, для нас это просто международный старт»

Теги плавание сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Сергей Чепик Водные виды

Сергей Чепик высказался о важности старта в Баня-Луке для российских пловцов.

– Расскажите, каков статус соревнований в Баня-Луке? Там есть возможность выполнить норматив на Игры.

– Его много где можно выполнить. Мы на Олимпийские игры не отбираемся, для нас это просто международный старт, который состоится практически сразу после чемпионата России. К тому же это возможность поднять эмоциональный градус. Смена места всегда дает эмоциональный всплеск, как его может дать на начальном этапе и смена тренера. Там всего два дня соревнований, по сути это праздник.

Юля Ефимова больше двух лет не плавала на длинной воде, чего от нее ждете?

– Она всегда быстро восстанавливается. Это немного сложнее после долгого перерыва. Талант есть талант. Сильная молодая женщина. Уверен, она создаст хорошую конкуренцию.

– Она сказала, что не исключает возможности поехать на Игры.

– Я об этом не слышал, каждый выбирает сам, – сказал главный тренер сборной России.

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