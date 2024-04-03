Тренер российских пловцов Чепик о Париже-2024: «Это не Олимпийские игры, а соревнования стран НАТО и их приспешников»

Тренер российских пловцов Сергей Чепик назвал Олимпиаду соревнованием стран НАТО.

– Вы вообще следите за новостями по допуску к Играм? Или уже не обращаете внимания на этот процесс?

– Не обращаю. Вы читали олимпийскую хартию? Там все пункты нарушены. О каких Играх мы говорим? Это не игры. Заменена сама суть. Это соревнования стран НАТО и их приспешников, говоря языком плаката.

Если нас не приглашают на день рождения, мы не идем. Если только не хотим попасть под раздачу. Какой в этом смысл? – сказал главный тренер сборной России по плаванию.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира