Тренер российских пловцов Чепик о Париже-2024: «Это не Олимпийские игры, а соревнования стран НАТО и их приспешников»
Тренер российских пловцов Сергей Чепик назвал Олимпиаду соревнованием стран НАТО.
– Вы вообще следите за новостями по допуску к Играм? Или уже не обращаете внимания на этот процесс?
– Не обращаю. Вы читали олимпийскую хартию? Там все пункты нарушены. О каких Играх мы говорим? Это не Олимпийские игры. Заменена сама суть. Это соревнования стран НАТО и их приспешников, говоря языком плаката.
Если нас не приглашают на день рождения, мы не идем. Если только не хотим попасть под раздачу. Какой в этом смысл? – сказал главный тренер сборной России по плаванию.
«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира
Китай, который будет биться с США за 1 место в командном зачете, вступил в НАТО.
Я верю тебе, друг, больше, чем самому себе, но хотелось бы посмотреть обоснования этого единственно верного тезиса. Просто из любопытства. Не затруднись, плз.