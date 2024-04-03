Тренер российских пловцов Чепик о Париже-2024: «Это не Олимпийские игры, а соревнования стран НАТО и их приспешников»

Теги плавание сборная России сборная России жен Париж-2024 Политика Сергей Чепик Водные виды

Тренер российских пловцов Сергей Чепик назвал Олимпиаду соревнованием стран НАТО.

– Вы вообще следите за новостями по допуску к Играм? Или уже не обращаете внимания на этот процесс?

– Не обращаю. Вы читали олимпийскую хартию? Там все пункты нарушены. О каких Играх мы говорим? Это не Олимпийские игры. Заменена сама суть. Это соревнования стран НАТО и их приспешников, говоря языком плаката.

Если нас не приглашают на день рождения, мы не идем. Если только не хотим попасть под раздачу. Какой в этом смысл? – сказал главный тренер сборной России по плаванию.

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20 комментариев
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Новость дня!
Китай, который будет биться с США за 1 место в командном зачете, вступил в НАТО.
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Си Цзиньпин напрягся сейчас
+28
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Ответ LeMax_rus
Что в головах у этих людей?
Бюджетное финансирование
+22
-3
+19
И поэтому в них принимают участие 99% стран? Походу ната расширилась больше чем ожидалось.
+18
-3
+15
Что в головах у этих людей?
+14
-6
+8
Совсем обнаглели, без причины взяли и вышвырнули из олимпиады. Этому товарищу бревно в мозгу интервью давать не мешает?
+10
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В нормальной стране за ним уже санитары с сетями выехали бы.
+7
-4
+3
Афганистан, КНДР, Иран, Палестина, Сирия - все выступают под своими флагами. Только РФ докатилась до полной изоляции... ну что ж, это успех. можно и дальше твердить о том, что западный мир единственным смыслом своего существования видит уничтожение России. А можно вспомнить о том, как США были союзниками в 2 войнах и спасали миллионы голодных
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Ответ LeMax_rus
Что в головах у этих людей?
специи.
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Чепик, ты балбес.
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Полностью согласен 👍
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Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Бразилия - пешки НАТО.
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Не успел заметить, как весь мир вступил в НАТО. Включая весь бывший СССР.
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Ответ bsv067
Можно вспомнить, что США вышла единственным реальным победителем в мировых войнах, а также то, что без России штатов бы вообще не было. Молись на баксы и дальше-это пока это ещё модно
«без России штатов бы вообще не было»

Я верю тебе, друг, больше, чем самому себе, но хотелось бы посмотреть обоснования этого единственно верного тезиса. Просто из любопытства. Не затруднись, плз.
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