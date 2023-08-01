Чепик о финале Кубка России: «То, как выступили наши юноши – американцы замечают. Они за нами смотрят и отзываются положительно»

Сергей Чепик рассказал, что в США следят за результатами российских пловцов.

Финал Кубка России по плаванию проходил одновременно с чемпионатом мира в японской Фукуоке.

«У нас никогда не было столько участников на Кубке России, финал Кубка получился достоин чемпионата. Впереди Кубок чемпионов в Кемерово, где, я думаю, кто‑то еще может показать хорошие результаты. Если говорить о взрослых, всё идет своим чередом.

То, как выступили наши юноши – американцы замечают. Они за нами смотрят и отзываются положительно», – сказал главный тренер сборной России.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?