Юлия Ефимова: «Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. В данный момент считаю, что он мне не нужен»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Водные виды

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о планах подать заявку на нейтральный статус.

«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.

Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», – сказала шестикратная чемпионка мира.

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