Плавание. Кубок Сальникова. Чикунова, Минаков, Шиманович одержали победы, Ефимова – 2-я, другие результаты

В Санкт-Петербурге проходит второй день Кубка Сальникова по плаванию.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Женщины

100 м, брасс

1. – 1.03,76

2. – 1.04,90

3. Ника Годун – 1.05,40

100 м, комплекс

1. Мария Каменева – 58,13

2. Яна Шакирова – 59,48

3. Ника Годун – 59,77

Мужчины

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,63

2. – 56,68

3. – 56,86

100 м, баттерфляй

1. – 49,64

2. Роман Шевляков – 49,82

3. Михаил Вековищев – 50,60

100 м, комплекс

1. Алексей Сударев – 52,48

2. Максим Ступин – 53,06

3. Андрей Жилкин – 53,27

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.