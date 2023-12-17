Плавание. Кубок Сальникова. Чикунова, Минаков, Шиманович одержали победы, Ефимова – 2-я, другие результаты
В Санкт-Петербурге проходит второй день Кубка Сальникова по плаванию.
Плавание
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Женщины
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.03,76
2. Юлия Ефимова – 1.04,90
3. Ника Годун – 1.05,40
100 м, комплекс
1. Мария Каменева – 58,13
2. Яна Шакирова – 59,48
3. Ника Годун – 59,77
Мужчины
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,63
2. Кирилл Пригода – 56,68
3. Данил Семьянинов – 56,86
100 м, баттерфляй
1. Андрей Минаков – 49,64
2. Роман Шевляков – 49,82
3. Михаил Вековищев – 50,60
100 м, комплекс
1. Алексей Сударев – 52,48
2. Максим Ступин – 53,06
3. Андрей Жилкин – 53,27
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.