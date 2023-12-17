Плавание. Кубок Сальникова. Чикунова, Минаков, Шиманович одержали победы, Ефимова – 2-я, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Кирилл Пригода Мария Каменева Роман Шевляков сборная Беларуси Андрей Жилкин Михаил Вековищев Илья Шиманович Андрей Минаков Максим Ступин Евгения Чикунова Ника Годун Данил Семьянинов Алексей Сударев Кубок Сальникова Яна Шакирова Водные виды

В Санкт-Петербурге проходит второй день Кубка Сальникова по плаванию.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Женщины

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.03,76

2. Юлия Ефимова – 1.04,90

3. Ника Годун – 1.05,40

100 м, комплекс

1. Мария Каменева – 58,13

2. Яна Шакирова – 59,48

3. Ника Годун – 59,77

Мужчины

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,63

2. Кирилл Пригода – 56,68

3. Данил Семьянинов – 56,86

100 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков – 49,64

2. Роман Шевляков – 49,82

3. Михаил Вековищев – 50,60

100 м, комплекс

1. Алексей Сударев – 52,48

2. Максим Ступин – 53,06

3. Андрей Жилкин – 53,27

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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