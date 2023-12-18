Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Сударев одержали победы, Рылов – 2-й, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Кирилл Пригода Евгений Рылов Мария Каменева Ирина Кривоногова Михаил Доринов Климент Колесников Андрей Минаков Мартин Малютин Максим Ступин Иван Гирев Евгения Чикунова Илья Бородин Елизавета Агапитова Ирина Шваева Данил Семьянинов Алексей Сударев Кубок Сальникова Яна Шакирова Виктория Машкина Водные виды

В Санкт-Петербурге проходит Кубок Сальникова по плаванию на короткой воде.

Плавание 

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 48,63

2. Евгений Рылов – 49,38

3. Мирон Лифинцев – 49,62

200 м, вольный стиль 

1. Мартин Малютин – 1.43,19

2. Иван Гирев – 1.43,39

3. Андрей Минаков – 1.43,57

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.02,32

2. Михаил Доринов – 2.02,33

3. Данил Семьянинов – 2.02,97

200 м, комплекс

1. Алексей Сударев – 1.52,13

2. Илья Бородин – 1.53,21

3. Максим Ступин – 1.55,89

Женщины

100 м, спина

1. Мария Каменева – 57,17

2. Елизавета Агапитова – 58,07

3. Арина Хитева – 58,33

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.16,89

2. Ирина Шваева – 2.22,86

3. Татьяна Горбунова – 2.25,63

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.09,15

2. Ирина Кривоногова – 2.09,58

3. Виктория Машкина – 2.11,24

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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1 комментарий
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Сударев крут.
Сказал, что намерен зажечь сегодня - сделал.
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