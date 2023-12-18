Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Сударев одержали победы, Рылов – 2-й, другие результаты

В Санкт-Петербурге проходит Кубок Сальникова по плаванию на короткой воде.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

Мужчины

100 м, спина

1. – 48,63

2. – 49,38

3. Мирон Лифинцев – 49,62

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин – 1.43,19

2. Иван Гирев – 1.43,39

3. Андрей Минаков – 1.43,57

200 м, брасс

1. – 2.02,32

2. Михаил Доринов – 2.02,33

3. – 2.02,97

200 м, комплекс

1. Алексей Сударев – 1.52,13

2. Илья Бородин – 1.53,21

3. Максим Ступин – 1.55,89

Женщины

100 м, спина

1. – 57,17

2. Елизавета Агапитова – 58,07

3. Арина Хитева – 58,33

200 м, брасс

1. – 2.16,89

2. Ирина Шваева – 2.22,86

3. Татьяна Горбунова – 2.25,63

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.09,15

2. Ирина Кривоногова – 2.09,58

3. Виктория Машкина – 2.11,24

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.