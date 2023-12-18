Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Сударев одержали победы, Рылов – 2-й, другие результаты
В Санкт-Петербурге проходит Кубок Сальникова по плаванию на короткой воде.
Плавание
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 48,63
2. Евгений Рылов – 49,38
3. Мирон Лифинцев – 49,62
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин – 1.43,19
2. Иван Гирев – 1.43,39
3. Андрей Минаков – 1.43,57
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.02,32
2. Михаил Доринов – 2.02,33
3. Данил Семьянинов – 2.02,97
200 м, комплекс
1. Алексей Сударев – 1.52,13
2. Илья Бородин – 1.53,21
3. Максим Ступин – 1.55,89
Женщины
100 м, спина
1. Мария Каменева – 57,17
2. Елизавета Агапитова – 58,07
3. Арина Хитева – 58,33
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.16,89
2. Ирина Шваева – 2.22,86
3. Татьяна Горбунова – 2.25,63
200 м, комплекс
1. Яна Шакирова – 2.09,15
2. Ирина Кривоногова – 2.09,58
3. Виктория Машкина – 2.11,24
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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