Субботина о завершении карьеры: «Ради международных стартов я перешагивала через болячки, выгорание, но исчерпала себя и больше не было сил»

Теги синхронное плавание травмы сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина Водные виды

Синхронистка Варвара Субботина объяснила решение завершить карьеру в 23 года.

Спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира в синхронном плавании.

– Я прекрасно понимаю, что это очень ранний возраст. К сожалению, моя спортивная карьера сложилась именно так.

– То, что у вас нет международных соревнований – это фактор?

– Один из факторов. Не было стимула побороть в себе вот эти ощущения, когда не хочется идти на тренировки, и сам не понимаешь, то ли это от ужасной усталости, то ли лень в тебе говорит. Думаю, во мне говорило и то, и другое. Не хватило мне сил. Не хватило.

– При этом вы выступали с порванной барабанной перепонкой. Исчерпали этот предел?

– Наверное, да, вот как вы и сказали, у всего есть свой предел. Ради международных стартов я перешагивала через болячки, выгорание, но исчерпала себя и больше не было сил, – рассказала Субботина.

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1 комментарий
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Жаль, что без победы или даже медали на Олимпиаде, но здоровье важнее. 23 года, всё у неё впереди, можно спокойно хоть на аэрокосмического инженера отучиться, было бы желание и упорство такое же, как в спорте. Дедушки, конечно, хорошо гадят молодому поколению.
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