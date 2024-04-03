Дмитрий Губерниев: «Радость-то какая, пловцы не едут на Олимпиаду! Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские пловцы не поедут на Олимпиаду.

«Ребята, радость-то какая! Пловцы не едут на Олимпиаду в Париж! Уважаю это решение, молодцы! С божьей помощью будут еще Олимпиады!

Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!

Но борцы наши поедут выступать на олимпийском отборе! 14 человек! Борцы борются – страна спортивная живет!» – написал Губерниев.

Владимир Сальников: «Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря»

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