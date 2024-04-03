Дмитрий Губерниев: «Радость-то какая, пловцы не едут на Олимпиаду! Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!»

Теги плавание сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев сборная России по борьбе сборная России жен Париж-2024 Водные виды

Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские пловцы не поедут на Олимпиаду.

«Ребята, радость-то какая! Пловцы не едут на Олимпиаду в Париж! Уважаю это решение, молодцы! С божьей помощью будут еще Олимпиады!

Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!

Но борцы наши поедут выступать на олимпийском отборе! 14 человек! Борцы борются – страна спортивная живет!» – написал Губерниев.

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Чикунова не поедет на Олимпиаду: «И нейтральный статус не буду получать. Это позор для МОК выставлять такие условия, выбор без выбора»

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46 комментариев
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Радость-то какая, Губер не едет на Олимпиаду!
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Жаль, что такое гавно как Губернеев не тонет
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Ну пройдет несколько лет, повесточка сменится и все не поехавшие локти кусать будут что из-за политических игр пострадают в итоге сами спортсмены, а не люди играющие в эти игры.
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Ответ Alex1104
Он читал, что сказала та же Чикунова? Нужно уважать чужое мнение, каким бы оно тебе не казалось. Я бы не осудил тех, кто поедет на сегодняшних условиях, но ближе позиция тех, кто отказывается. Есть разные виды спорта, разная ситуация в федерациях. В некоторых видах более-менее допустимо.
Про какое мнение вообще речь? Какие варианты были у Чикуновой? Партия сказала надо, она ответила - есть. Она не теннисистка, тренироваться за свой счет не получится. Как-то резко после решения федерации у нее почему-то "мнение" появилось.
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Ответ Ваня Аналитик
да им заплатили, заплатят и переплатят...на этом все у нас и держится...
Им будут платить пока от них есть какой-то выхлоп, а как только на пенсию уйдут то всё, че им платить, они даже на олимпиаде не были :D
+8
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+6
Ответ Ярослав Ройс
Ну пройдет несколько лет, повесточка сменится и все не поехавшие локти кусать будут что из-за политических игр пострадают в итоге сами спортсмены, а не люди играющие в эти игры.
да им заплатили, заплатят и переплатят...на этом все у нас и держится...
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Ответ Melnikov1968
Пафос Губерниева зашкаливает. Противно его не только слушать, но и читать. Какой-то идиотизм прёт из него.
Тут же явный сарказм
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Ничочси высказался. Так и до иноагента (или как там это) недалеко
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Да, радость именно такая.
Такими темпами и борцов могут отговорить (
Как вот только надавить на живущих за границей теннисистов пока не придумали.
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Губа здесь правильно говорит :федерации надавили , плюс всякое отребье из госдумы и говорящие головы с федеральных каналов.
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Ответ tunik753@mail.ru
Не волнуйтесь,Губер поедет!
Кто его туда пустит? Пусть вон провластные митинги и концерты ведёт и подобные мероприятия. В августе как раз должен пройти парад спортиков, будет там, как боевой бурят, команды отдавать в громкоговоритель на Красной площади для спортотряда, передвигаясь в раритетном ЗИЛе.
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Можно не сомневаться, что и остальных уговорят.
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Губерниеву хрен по лбу бы поводили- он этому бы рад был!
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Сумбур вместо мозга.
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Ответ burefan
Дурак. Люди всю жизнь потратили на то, чтобы на олимпиаду попасть. А из-за одного геостратега, все накрылось женским половым органом.
неужели вы не поняли, что это сарказм?
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трудно сказать какое давление оказывает федерация из чиновников на спортсменов - у борцов не чиновники, а бывшие борцы, которые знают соленую и нелегкую работу спортсмена, которая должна быть признана и оценена во всем мире....и на этом фоне этот тру-патриот...как он достал...верней, как они все достали - решатели человеческих судеб в кабинетах, у микрофонов, короче - вдали от Труда...
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Ответ Alex1104
Он читал, что сказала та же Чикунова? Нужно уважать чужое мнение, каким бы оно тебе не казалось. Я бы не осудил тех, кто поедет на сегодняшних условиях, но ближе позиция тех, кто отказывается. Есть разные виды спорта, разная ситуация в федерациях. В некоторых видах более-менее допустимо.
Даже не факт,что это её мнение или она его сформировала не под давлением , ей 20 лет всего.
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Ответ Заболотный о_О
Радость-то какая, Губер не едет на Олимпиаду!
Как и вся остальная околоспортивная шушара, которая жрала икру да водку в русском доме да устраивала пьянки
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Ответ tunik753@mail.ru
Не волнуйтесь,Губер поедет!
Он в санкционном списке, не пустят
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Ответ Алексей Агеев
Про какое мнение вообще речь? Какие варианты были у Чикуновой? Партия сказала надо, она ответила - есть. Она не теннисистка, тренироваться за свой счет не получится. Как-то резко после решения федерации у нее почему-то "мнение" появилось.
"Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова таких условиях ехать на Олимпиаду." - Чикунова
Это было сказано полтора месяца назад,
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Ответ Deluxo
Губерниев был бы по-аккуратнее со словами. А то доболтается, ещё и его иноагентом объявят. А то у нас нынче сейчас власть такая... обидчивая...
Ничего ему не будет. Он же не власть критикует, а спортивные федерации.
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Ответ leningrad
Сумбур вместо мозга.
выздоравливайте!
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Ответ Ярослав Ройс
Ну пройдет несколько лет, повесточка сменится и все не поехавшие локти кусать будут что из-за политических игр пострадают в итоге сами спортсмены, а не люди играющие в эти игры.
Ты войну и высказывания тех же французов и прочих европейцев считаешь политическими играми? Они буквально желают русским смерти и делают для этого всё возможное!
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Ответ Чёрный тюльпан
Кто его туда пустит? Пусть вон провластные митинги и концерты ведёт и подобные мероприятия. В августе как раз должен пройти парад спортиков, будет там, как боевой бурят, команды отдавать в громкоговоритель на Красной площади для спортотряда, передвигаясь в раритетном ЗИЛе.
Откуда вы, такие изделия номер 2, берётесь?!
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Ответ Заболотный о_О
Радость-то какая, Губер не едет на Олимпиаду!
Не волнуйтесь,Губер поедет!
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Не пойму, это сарказм или он правда рад😁
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Я что-то путаю, или еще с месяц назад этот майонезный персонаж топил за то, чтобы все ехали на ОИ???? Указание снизошло???
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А ведь сам губер рвется туда.
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Пафос Губерниева зашкаливает. Противно его не только слушать, но и читать. Какой-то идиотизм прёт из него.
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По наставлениям Широкова живут. Сидят дома, епт)
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