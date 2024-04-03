Дмитрий Губерниев: «Радость-то какая, пловцы не едут на Олимпиаду! Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские пловцы не поедут на Олимпиаду.
«Ребята, радость-то какая! Пловцы не едут на Олимпиаду в Париж! Уважаю это решение, молодцы! С божьей помощью будут еще Олимпиады!
Осталось отговорить остальных, и не увидит проклятый Париж наших спортсменов!
Но борцы наши поедут выступать на олимпийском отборе! 14 человек! Борцы борются – страна спортивная живет!» – написал Губерниев.
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Такими темпами и борцов могут отговорить (
Как вот только надавить на живущих за границей теннисистов пока не придумали.
Это было сказано полтора месяца назад,