Павел Рожков: «По нашему прогнозу, около 200 спортсменов могут поехать на Паралимпиаду в Париже. Пока у нас такая заявка»

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

Около 200 российских спортсменов могут поехать на Паралимпиаду в Париже.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«В прошлом году мы выиграли дело в арбитражном трибунале, и нас допустили до соревнований. Осенью была еще одна попытка полностью нас исключить из паралимпийского движения, но мы выиграли голосование, и в результате были допущены на отборочные соревнования к Паралимпийским играм в Париже.

Международный паралимпийский комитет (МПК) проводит отбор в четырех видах: это легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг.

После того как мы выиграли суды, мы обратились в МПК, чтобы соревнования, которые проводились в России в рамках игр «Мы вместе. Спорт» по легкой атлетике и плаванию были рейтинговыми, и в результате участия наших спортсменов в этих соревнованиях по 40 наших спортсменов вошли в рейтинг отбора на Паралимпиаду.

Что касается пулевой стрельбы, надеемся в этом году принять участие в отборочных соревнованиях, а в пауэрлифтинге для участия в отборе нужно быть участником последних трех чемпионатов мира, по этому критерию мы не проходим, единственный вариант для нас – это двустороннее приглашение.

В командных видах у нас все так же, как у олимпийцев, там мы не допущены, в ряде других видов спорта квалификация только начинается, и по нашему прогнозу может поехать 200 человек спортсменов и 100 врачей, массажистов, сопровождающих, такая у нас пока заявка», – сказал Рожков.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

1 комментарий
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29 сентября 2023 года полномочия Рожкова и его конторы были приостановлены, о чём он бредит?🤔 выступления возможны индивидуально и в нейтральном статусе.
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