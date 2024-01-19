Чернышенко об Играх БРИКС: «Мы видим позитивное отношение стран‑участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров»

Дмитрий Чернышенко заявил, что страны-участницы Игр БРИКС не идут на поводу Запада.

Заместитель председателя правительства России Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин провели заседание оргкомитета по подготовке Игр БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.

«В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, и межгосударственный формат спортивных Игр БРИКС позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников.

Россия выводит формат Игр БРИКС на совершенно новый уровень – запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса. Мы видим позитивное отношение со стороны стран‑участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров.

Через месяц в Казани стартуют инновационные «Игры будущего», подготовка идет по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС. Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», – сказал Чернышенко.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады