Чернышенко об Играх БРИКС: «Мы видим позитивное отношение стран‑участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров»

Теги Дмитрий Чернышенко Игорь Левитин Политика Игры БРИКС Водные виды

Дмитрий Чернышенко заявил, что страны-участницы Игр БРИКС не идут на поводу Запада.

Заместитель председателя правительства России Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин провели заседание оргкомитета по подготовке Игр БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.

«В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, и межгосударственный формат спортивных Игр БРИКС позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников.

Россия выводит формат Игр БРИКС на совершенно новый уровень – запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса. Мы видим позитивное отношение со стороны стран‑участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров.

Через месяц в Казани стартуют инновационные «Игры будущего», подготовка идет по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС. Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», – сказал Чернышенко.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

13 комментариев
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Игры ещё не состоялись, но уже вышли на совершенно другой уровень. Зашибись. Вот откуда берутся эти лысые клоуны?
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Пусть отчитается, кто из стран БРИКС будет участвовать в этих соревнованиях, а если быть точнее, то кто из топовых спортсменов, которые могут попасть на ОИ? Что-то я сомневаюсь в тех же китайцах, южноафриканцах и даже бразильцах. Иран-то безусловно припрётся, ровно как и Эфиопия, хотя у последних марафонцы есть в ЛА. Египтяне, арабы из ОАЭ и индусы может кого-то подвезут, всё равно там львиной доле спортсменов на Олимпиаде ловить нечего. Не факт, что в некоторых видах от этих стран кто-то в Париж вообще квалифицируется. Это как бы намекает на уровень спортсменов, которые будут "противостоять" российским.
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Интересно, они сами хоть чуть-чуть верят в ту чушь, которую они несут благодарной общественности?
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Ответ Чёрный тюльпан
Пусть отчитается, кто из стран БРИКС будет участвовать в этих соревнованиях, а если быть точнее, то кто из топовых спортсменов, которые могут попасть на ОИ? Что-то я сомневаюсь в тех же китайцах, южноафриканцах и даже бразильцах. Иран-то безусловно припрётся, ровно как и Эфиопия, хотя у последних марафонцы есть в ЛА. Египтяне, арабы из ОАЭ и индусы может кого-то подвезут, всё равно там львиной доле спортсменов на Олимпиаде ловить нечего. Не факт, что в некоторых видах от этих стран кто-то в Париж вообще квалифицируется. Это как бы намекает на уровень спортсменов, которые будут "противостоять" российским.
У нас отдельная цивилизация. А еще мы никогда не проигрываем. Даже не знаю, возможны ли соревнования при таких обстоятельствах. Зачем над бедными землянами издеваться?
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Да "позитивных движений" в разговорах россчиновников мы увидим "тыщи". Проблема, что на эти старты после какого-нибудь намека со стороны МОКа, да даже косого взгляда из США типа будет "ай-яй-яй", никто из спортсменов кроме представителей Северной Кореи, Эритреи и Беларуси мы не увидим... А так да, срочно надо мильярды освоить под это величайшее спортивное действо...
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Не идти на поводу - это не соблюдать правила и законы?
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Огласите, пожалуйста, весь список
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Жду момента, когда Неймар, Винисиус, Алиссон и другие звёзды приедут играть с нашими лимитчиками за медаль Игр Дружбы.
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Сборная Бразилии по футболу приелет? 🤔
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Сеньор-помидор осваивает бабасики
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, они сами хоть чуть-чуть верят в ту чушь, которую они несут благодарной общественности?
Они это чушь не благодарной общественности несут, а вечно молодому экономисту, так и не научившемуся пользоваться Интернету, в мире которого бои идут уже под Дюссельдорфом и Греноблем, в которых неподготовленные, но с правильными понятиями мужики рвут израильских спецназовцев голыми руками
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