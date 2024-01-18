Колесников, Чикунова, Медведев, Рублев и еще шесть спортсменов стали лауреатами премии «Серебряная лань»

Назван топ-10 спортсменов 2023 года, ставших лауреатами «Серебряная лань».

Приз вручается по версии Федерации спортивных журналистов России.

В список лучших спортсменов за прошедший год вошли теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова, шахматистки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина, самбисты Владимир Леонтьев и Артем Осипенко, стрелок из лука Елена Крутова, а также тхэквондистка Лилия Хузина.

В голосовании участвовали более 270 журналистов.