Колесников и Чикунова признаны лучшими пловцами России 2023 года

Теги плавание сборная России сборная России жен Климент Колесников ТАСС Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова и Климент Колесников признаны лучшими российскими пловцами 2023 года.

Спортсмены получили награды Всероссийской федерации плавания во время Кубка Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. 

«Большое спасибо за этот год, за проделанную всеми специалистами работу, всем, кто организовывал соревнования, кто помогал в них участвовать, нашим тренерам, организаторам, руководителям.

Самое главное в свете всего происходящего – надеюсь, что в следующем году мы будем улучшать результаты, бить рекорды и, как правильно сказал Владимир Валерьевич [Сальников], когда все уляжется и нас допустят, мы покажем, что не зря тренировались», – прокомментировал Колесников.

Чикунова в 2023 году установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2.17,55). Колесников – на 50 м на спине (23,55). 

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