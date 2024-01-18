Евгений Коротышкин: «На Олимпиаде жизнь не заканчивается. Необходимо придумывать новые приоритеты и ставить дополнительные задачи»

Пловец Евгений Коротышкин оценил условия МОК для российских спортсменов.

«О нейтральном статусе можно дискутировать долго и все же не прийти к единому мнению. Знаете, в разных обстоятельствах и периодах жизни могут быть разные решения со стороны спортсменов. Наши атлеты уже выступали в нейтральном статусе, без флага, без гимна – с запретами и ограничениями. Сейчас добавилось, что спортсмены не могут выйти в микст-зону вместе с остальными.

Насколько требования МОК имеют отношение к спорту? Хорошо, они запрещают выступать спортсменам, аффилированным с силовыми структурами – но они же, по факту, не стоят на плацу, не являются агентами национальной безопасности. Они только выступают за свой спортивный клуб.

Конечно, многие спортсмены ищут возможности заработать, представлять чьи-то интересы на соревнованиях – они не могут без этой поддержки показывать высокие результаты. И то, что прилетели новые требования от международных организаций, является прямым ущемлением прав спортсмена.

Если МОК будет придерживаться такой риторики, во-первых, он превращается в политическую организацию, а во-вторых, это путь в никуда. Олимпийская хартия все-таки создавалась для того, чтобы выделить спортсменов в отдельную категорию людей, которые олицетворяют дружбу и здоровье. И сейчас это ущемление прав спортсменов уничтожает всю идеологию олимпийского движения.

Сейчас наша задача – чтобы спортсмены не теряли желания заниматься спортом. Теперь мы увидели, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается. Необходимо придумывать новые приоритеты и ставить дополнительные задачи», – сказал .

Серебряный призер Лондона-2012 считает, что Игры дружбы могут стать новой мотивацией для спортсменов.

«Эти соревнования могут стать новой мотивацией для спортсменов. Россия как организатор много раз доказывала, что мы можем проводить соревнования на очень высоком уровне, когда уделяется пристальное внимание самому мероприятию. И спортсмены из других стран знают, как мы умеем проводить соревнования. Те друзья, которые у нас есть в международном спортивном сообществе, говорят о том, что приехали бы с удовольствием. Но пока есть политическая подоплека.

К тому же, всегда мотивацией являются призовые за выигранные медали. Понятно, что они сейчас являются существенными, и, конечно, все спортсмены хотят участвовать в таких соревнованиях», – добавил пловец.