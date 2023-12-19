Сальников о допуске до Игр-2024: «Условия неприемлемые, человек должен испытывать унижения. Это профанация»

Теги плавание сборная России сборная России жен МОК ВФП Владимир Сальников Париж-2024 Водные виды

Владимир Сальников считает унизительными условия по допуску россиян до Игр-2024.

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали.

Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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5 комментариев
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Мы уже устали от вашей профанации и испытываем унижение.
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