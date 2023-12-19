Сальников о допуске до Игр-2024: «Условия неприемлемые, человек должен испытывать унижения. Это профанация»

Владимир Сальников считает унизительными условия по допуску россиян до Игр-2024.

« не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали.

Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», – сказал глава Всероссийской федерации плавания ( ).

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр