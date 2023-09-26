Сальников о возможном суде с World Aquatics: «Он не исключается. Используем все доступные способы, чтобы наши спортсмены могли выступать на общих правах»

Владимир Сальников не исключил суда с World Aquatics из-за критериев допуска.

– Что касается суда, мы рассматриваем разные варианты. Он не исключается. Но мы пока не исключаем здравый смысл в виде переписок и консультаций с . Мы используем все доступные способы, чтобы наши спортсмены могли выступать на общих правах. Когда это будет, я сказать не могу.

Ситуация в водных видах везде разная. Более других пострадали ватерполисты. У них шансов почти нет, как у командного вида. Что касается прыжков в воду, там девять спортсменов из 10 состоят на контрактах в «Динамо» или в ЦСКА. Это не позволяет им осуществить спортивный отбор.

Вообще такой спортивный отбор забыт и ни на что не влияет. Гипотетически человек без заслуг может попасть на соревнование, если он пройдет процедуру, а комиссия решит, что он годен. Но федерация такого спортсмена не будет ни поощрять, ни останавливать. Сам человек несет ответственность за свой поступок.

– Насколько это все затратно в плане денег?

– Сумму сейчас никто не скажет. Надо подойти консолидированно с другими федерациями. Сейчас все в стадии проработки. Возможно, он этом поговорим чуть позже.

– Количество наших спортсменов, которые могут поехать на соревнования, равно примерно одному проценту? И вы на них никакого влияния не оказываете?

– Да, верно. Но я таких людей не знаю, – сказал глава Всероссийской федерации плавания ( ).

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать