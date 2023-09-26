Сальников о возможном суде с World Aquatics: «Он не исключается. Используем все доступные способы, чтобы наши спортсмены могли выступать на общих правах»

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) сборная России жен (водное поло) сборная России (водное поло) сборная России (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду) Водные виды

Владимир Сальников не исключил суда с World Aquatics из-за критериев допуска.

– Что касается суда, мы рассматриваем разные варианты. Он не исключается. Но мы пока не исключаем здравый смысл в виде переписок и консультаций с World Aquatics. Мы используем все доступные способы, чтобы наши спортсмены могли выступать на общих правах. Когда это будет, я сказать не могу.

Ситуация в водных видах везде разная. Более других пострадали ватерполисты. У них шансов почти нет, как у командного вида. Что касается прыжков в воду, там девять спортсменов из 10 состоят на контрактах в «Динамо» или в ЦСКА. Это не позволяет им осуществить спортивный отбор.

Вообще такой спортивный отбор забыт и ни на что не влияет. Гипотетически человек без заслуг может попасть на соревнование, если он пройдет процедуру, а комиссия решит, что он годен. Но федерация такого спортсмена не будет ни поощрять, ни останавливать. Сам человек несет ответственность за свой поступок.

– Насколько это все затратно в плане денег?

– Сумму сейчас никто не скажет. Надо подойти консолидированно с другими федерациями. Сейчас все в стадии проработки. Возможно, он этом поговорим чуть позже.

– Количество наших спортсменов, которые могут поехать на соревнования, равно примерно одному проценту? И вы на них никакого влияния не оказываете?

– Да, верно. Но я таких людей не знаю, – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий