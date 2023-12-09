Дружинин о допуске россиян к Олимпиаде: «Это решение ничего не меняет, спортивный принцип не соблюдается. Мы не можем отправить самых сильных спортсменов»

Российские прыгуны в воду не поедут в нейтральном статусе на международные старты.

Об этом заявил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что разрешит российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями .

«Это решение ничего не меняет, при этих критериях не соблюдается спортивный принцип. Мы не можем отправить самых сильных спортсменов, нам придется отправлять тех, кто занимает пятые-восьмые места.

Федерация прыжков в воду по-прежнему не будет посылать спортсменов на международные соревнования, у нас разные критерии отбора, если бы у нас была возможность и был соблюден спортивный принцип, мы бы тоже так делали.

Мы не можем отправить человека, который числится в ЦСКА или «Динамо». А если будут просить бумажки всякие подписать, то это точно не про нас, мы не будем нарушать действующее спортивное законодательство», – сказал Дружинин.

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