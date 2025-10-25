1

Пловец Степанов об «Олимпиаде на стероидах»: «Мне нравится идея. Спорт и так забирает все здоровье»

Российский пловец Степанов заявил, что ему нравится идея Олимпиады на стероидах.

– Помнишь, как сдавал первый допинг-тест?

– Лет в 14-15. Не мог сходить часа четыре. В обычной жизни давно бы справился, а так – стоит над тобой человек, не по себе. Контролеры РУСАДА и ВАДА отличаются. Русадовцы всегда ходят по двое, они строже, формалисты. Чуть скрылся из их поля зрения – крики, ор, не смей отходить! А представитель ВАДА однажды задремал, пока меня ждал. Но он тоже был с коллегой, которая кровь брала. Еще в одиночку ко мне приходил, пока я играл в «Доту», говорит: «Да доигрывай, без проблем, я на кухне посижу». При русадовце я сразу должен компьютер выключить.

Или еще пример: у меня дома туалет метр на полтора, я говорю допинг-офицеру РУСАДА: давайте я боком встану, а вы из коридора все будете видеть, мол, ничего не подменяю. Но он в итоге зашел за мной, закрыл дверь и стоит прижавшись. В таких условиях работаем, ха-ха.

– В следующем году «Улучшенные игры» с разрешенным допингом, если что.

– Знаю, что миллион долларов на «полтиннике» дали за превышение рекорда мира. Мне нравится идея Игр. Спорт и так забирает все здоровье. Но спортсмены всегда думают о последствиях потом, а не в моменте. Плюс у китайцев, американцев фарма лучше, чем у нас.

Много разговоров, что у китайцев что-то такое есть. Но я их уважаю как дружественный нам народ. Люди, которые там бывают, рассказывают о положительной реакции на русских. Вообще потрясает история страны: великая империя распалась, потом много поколений терпело опиумные войны, гражданскую войну, разруху... И теперь они на подъеме. Правда, подъем, насколько читал, с элементами пузыря, – сказал Александр Степанов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
