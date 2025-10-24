Чикунова, Колесников, Лифинцев и другие российские пловцы выступят на чемпионате Беларуси

Российские пловцы выступят на открытом чемпионате Беларуси в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России. Соревнования пройдут с 19 по 23 ноября.

Россию представят Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и другие спортсмены.