Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем

Австралийка О’Каллахан установила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.

На этапе Кубка мира по плаванию в Торонто Молли О’Каллахан победила с результатом 1 минута 49,36 секунды.

Спортсменка обновила собственный рекорд (1.49,77), который установила 20 октября на Кубке мира в американском Уэстмонте.

21-летняя О’Каллахан – пятикратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира.