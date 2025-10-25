Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем
Австралийка О’Каллахан установила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.
На этапе Кубка мира по плаванию в Торонто Молли О’Каллахан победила с результатом 1 минута 49,36 секунды.
Спортсменка обновила собственный рекорд (1.49,77), который установила 20 октября на Кубке мира в американском Уэстмонте.
21-летняя О’Каллахан – пятикратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
