Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Канаде

Пловцы Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира в Канаде.

В Торонто проходит этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Венгр Хуберт Кош выиграл соревнования на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 45,12 секунды. Он превзошел достижение австралийца Мича Ларкина (1.45,63), установленное в ноябре 2015 года.

Канадец Джошуа Лиендо обновил мировой рекорд на 100 метров баттерфляем, проплыв дистанцию за 47,68 секунды. Прежний рекорд (47,71) принадлежал швейцарцу Ноэ Понти и был установлен на чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024-го.