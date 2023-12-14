Бажин о россиянах на Олимпиаде-2024: «Это положительный сигнал. Если «летников» допустят, с нами будет уже легче»

Кирилл Бажин назвал решение МОК положительным сигналом для биатлонистов.

– Как вы восприняли новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до [летней] Олимпиады в Париже? Дает ли это вам дополнительную надежду на участие в Играх-2026?

– Мне кажется, когда эта новость появилась, все обрадовались, потому что это положительный сигнал. Если «летников» допустят, с нами будет уже легче.

– В то же время вы служите в ЦСКА, а по этой причине вас, как имеющего отношение к вооруженным силам, могут не допустить до международной арены.

– Пока мы не задумываемся об этом и живем сегодняшним днём, а в дальнейшем будем смотреть, как будет решаться этот вопрос.

– Вы бы приняли условия МОК для участие или отказались, как пловец Климент Колесников, который счел их неприемлемыми и точно не выступит в Париже?

– Я даже не читал эти условия. Видел, что допускают без гимна и флага, но глубже в эту тему не окунался, – сказал Бажин.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр