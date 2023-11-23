Сальников о допуске пловцов: «Существующие условия делают участие россиян в Олимпиаде маловероятным»

Владимир Сальников назвал маловероятным участие российских пловцов в Олимпиаде.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе при соблюдении строгих критериев. В частности, допуск не касается командных дисциплин и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

«Существующие условия делают участие россиян в Олимпиаде маловероятным.

Они (World Aquatics) говорят сначала прислать ногу, потом – руку, а уже после они будут допускать полностью. Это, конечно, шутка, диалог у нас идет, но нынешние критерии не дают нам возможности полноценно выступать.

Условия для всех должны быть одинаковыми, если говорить, что все равны, но есть те, кто равнее, то это называется дискриминация», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать