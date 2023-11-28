Климент Колесников: «Олимпиада – лучшее в жизни спортсмена, но она уже не смысл жизни, связывать их не нужно. Делая это, люди потом страдают депрессией»

Пловец Климент Колесников заявил, что Олимпиада уже не является «смыслом жизни».

С 26 июля по 11 августа 2024 года соревнования пройдут в Париже.

«Она не утратила смысл в целом, Олимпиада остается лучшим, что может произойти в жизни спортсмена, но она уже не является смыслом жизни – связывать их не нужно. Делая это, люди потом начинают страдать депрессией.

Правильно подходить к этому просто как к соревнованиям, после которых ты забываешь про все это. Помимо Олимпийских игр и плавания есть и другие вещи, которыми можно заниматься и получать удовольствие», – сказал двукратный олимпийский призер Колесников.

Спортсмен отметил, что после выступления в Токио в 2021 году Олимпиада утратила для него сакральный смысл.

«Абсолютно. Причем не по причине того, что были наложены санкции. Это произошло сразу после Олимпийских игр. У меня тогда поменялось мнение об этом всем.

Ты к ним готовишься будучи мальчиком, у которого есть мечта попасть туда и выиграть. Но по итогу ты попадаешь в жесткую, наполненную реальностью взрослую жизнь, в которой понимаешь, что интересен только тогда, когда что-то показываешь. Поэтому я переосмыслил свои цели и задачи – стараюсь просто ловить кайф от плавания, устанавливая свои персональные рекорды и рекорды мира.

Если смотреть со стороны спортсмена, то Олимпиада – крутые соревнования, в плане организации недостижимый уровень: круто быть частью плавательного сообщества, видеть ребят из разных стран. Но, посмотрев на это со стороны после выступления, и понимая, к чему это привело, становится неловко», – добавил Колесников.